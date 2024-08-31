Arredondo Elementary School PTO

Offered by

Arredondo Elementary School PTO

About this shop

Aspire Academy at Arredondo Spirit Shop

Water Bottle Sticker item
Water Bottle Sticker
Free

3 inches

2024/25 Yearbook (Last Year's Edition) item
2024/25 Yearbook (Last Year's Edition)
$10

Did you forget to order a yearbook LAST year? We found several copies of the 2024/25 Arredondo Yearbook in storage. Last chance for LAST year's book!

Rocky Lanyard item
Rocky Lanyard
$5

The perfect way to show your school spirit and keep track of your library card or Peter Piper game card!

Donate A Spirit Shirt item
Donate A Spirit Shirt
$15

Donate a 2025-2026 Jeans Any Day Shirt to a student or staff member!

youth xs 100% cotton shirt item
youth xs 100% cotton shirt
$15

100% cotton 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

youth small 100% cotton shirt item
youth small 100% cotton shirt
$15

100% cotton 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

youth medium 100% cotton shirt item
youth medium 100% cotton shirt
$15

100% cotton 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

youth large 100% cotton shirt item
youth large 100% cotton shirt
$15

100% cotton 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

youth xlarge 100% cotton shirt item
youth xlarge 100% cotton shirt
$15

100% cotton 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

!00% polyester youth xs shirt item
!00% polyester youth xs shirt
$15

Youth 100% polyester Sport-Tek 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

100% polyester youth small shirt item
100% polyester youth small shirt
$15

Youth 100% polyester Sport-Tek 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

100% polyester youth medium shirt item
100% polyester youth medium shirt
$15

Youth 100% polyester Sport-Tek 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

100% polyester youth large shirt item
100% polyester youth large shirt
$15

Youth 100% polyester Sport-Tek 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

100% polyester youth xlarge shirt item
100% polyester youth xlarge shirt
$15

Youth 100% polyester Sport-Tek 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult xsmall 100% Cotton Shirt item
Adult xsmall 100% Cotton Shirt
$20

100% cotton Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult small 100% cotton shirt item
Adult small 100% cotton shirt
$20

100% Cotton Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult medium 100% cotton shirt item
Adult medium 100% cotton shirt
$20

100% Cotton Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult large 100% cotton shirt item
Adult large 100% cotton shirt
$20

100% Cotton Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult xlarge 100% cotton shirt item
Adult xlarge 100% cotton shirt
$20

100% Cotton Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult xxlarge 100% cotton shirt item
Adult xxlarge 100% cotton shirt
$20

100% Cotton Adult Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult xs polyester shirt item
Adult xs polyester shirt
$20

100% polyester Sport-Tek Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult small poylester shirt item
Adult small poylester shirt
$20

100% polyester Sport-Tek Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult medium polyester shirt item
Adult medium polyester shirt
$20

100% polyester Sport-Tek Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult large polyester shirt item
Adult large polyester shirt
$20

100% polyester Sport-Tek Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult xlarge polyester shirt item
Adult xlarge polyester shirt
$20

100% polyester Sport-Tek Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Adult xxlarge polyester shirt item
Adult xxlarge polyester shirt
$20

100% polyester Sport-Tek Adult 2025-2026 Jeans Any Day Spirit Shirt.

Add a donation for Arredondo Elementary School PTO

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!