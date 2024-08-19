Third Annual Casino Night

Tickets provide each guest with $2000 Casino Bucks, cocktails, vittles and participation in auction and raffles!
Couples
$150
"ACE HIGH" SPONSOR - $3,000
$3,000
Includes 8 guests: $2000 - Casino Bucks for each guest - Logo on "Casino Bucks" & Event Program front Sponsor
recognition during program. Recognition on all event social media and sponsor event signage.
- Table Sponsor recognition at event.
"GUNSLINGER" SPONSOR - $2,000
$2,000
Includes 6 guests: $2000 - Casino Bucks for each guest - Sponsor recognition during program
- Recognition on all event social media - Logo in Event Program - Table Sponsor recognition at event
"OUTLAW LOUNGE "( COCKTAILS) SPONSOR - $1,500
$1,500
Includes 4 guests: $2000 - Casino Bucks For each guest - Sponsor recognition during program
- Recognition on all event social media - Logo in Event Program - Table Sponsor recognition at event -
"VITTLES" (Hors D'oeuvre) SPONSOR - $1,500
$1,500
Includes 4 guests: $2000- Casino Bucks for each guest - Sponsor recognition during program -Logo in Event Program - Table Sponsor recognition at event - Logo on event signage.
"DOC HOLIDAY" GAME CHOICE SPONSOR - $750
$750
Includes 2 guests: $2000 - Casino Bucks for each guest - Logo in Event Program -Logo prominently displayed at one of the available games - sponsor’s choice: Big Money Wheel, Roulette TEXAS HOLDEM' or Craps.
"BILLY THE KID" BLACK JACK TABLE SPONSOR - $500
$500
Includes 2 guests: $2000 - Casino Bucks for each guest - Logo prominently displayed at one of the Black Jack Tables - Company mentioned in Event Program.
"GAMBLER" SLOTS SPONSOR - $500
$500
Includes 2 guests: $2000 - Casino Bucks for each guest - Logo prominently displayed on ALL Slot Machines - Name in Event Program.
"KING or QUEEN OF HEARTS" SPONSOR
$1
I would like to donate an item(s) for the event: Raffle items or Gift Baskets. Select this option if you have a donation - the payment platform requires a minimal payment of $1.00. Please reach out and let us know if you would like us to pick up the item(s). (813)-996-1226
Add a donation for Camp Idlewild of Florida, Inc.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!