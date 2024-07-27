Adel Classical Academy's Silent Auction

Adel Classical Academy

The Rooted Bean for a Year item
$48

Starting bid

Enjoy a 8oz bag of The Rooted Bean Monthly for one YEAR! Donated by the Parker Family + The Rooted Bean
Fyfe Fresh Eggs for a Year item
Fyfe Fresh Eggs for a Year
$20

Starting bid

Enjoy one dozen soy-free, backyard fresh eggs every month for ONE year! Donated by the Fyfe Family
Golden Dough Co. for a Year item
Golden Dough Co. for a Year
$100

Starting bid

Enjoy 6 cookies and 1 loaf of sourdough bread every month for ONE year! Donated by the Alison Family + Golden Dough Co.
Hillcrest Golf Outing item
Hillcrest Golf Outing
$85

Starting bid

Enjoy a day out on the Hillcrest Golf Course in Adel with Tim Canney. Includes the golf cart + 3 people total. Donated by Tim Canney
#1 Playground for Kids 10 play pack item
#1 Playground for Kids 10 play pack
$30

Starting bid

A 10 play pack for Playground for Kids in Ankeny. Donated by Playground for Kids
#2 Playground for Kids 10 play pack item
#2 Playground for Kids 10 play pack
$30

Starting bid

A 10 play pack for Playground for Kids in Ankeny. Donated by Playground for Kids
Fyfe Fresh House Clean item
Fyfe Fresh House Clean
$60

Starting bid

Enjoy ONE house clean. This includes vacuuming, mopping, dusting, and cleaning all main living spaces and bathrooms. Donated by Katie Fyfe
Egg-cellent Choice item
Egg-cellent Choice
$18

Starting bid

Calling all chicken lovers! Enjoy a crocheted chicken, chicken keychain, size M Jesus, Coffee and Chickens sweatshirt, chicken trivet, egg timer and chicken fabric fat quarter. Donated by the Templeman Family
Black Water Bakery item
Black Water Bakery
$32

Starting bid

Gift certificate for 2 dozen decorated sugar cookies! Perfect for any occasion. Donated by Black Water Bakery
#1 Antique Magic Lantern Slide item
#1 Antique Magic Lantern Slide
$10

Starting bid

#1 Antique Magic Lantern Slides. Used to be used for educational purposes. Can hang in the window to see through or display inside. Donated by Uptown Vintage
#2 Antique Magic Lantern Slide item
#2 Antique Magic Lantern Slide
$10

Starting bid

#2 Antique Magic Lantern Slides. Used to be used for educational purposes. Can hang in the window to see through or display inside. Donated by Uptown Vintage
#3 Antique Magic Lantern Slide item
#3 Antique Magic Lantern Slide
$10

Starting bid

#3 Antique Magic Lantern Slides. Used to be used for educational purposes. Can hang in the window to see through or display inside. Donated by Uptown Vintage
#4 Antique Magic Lantern Slide item
#4 Antique Magic Lantern Slide
$10

Starting bid

#4 Antique Magic Lantern Slides. Used to be used for educational purposes. Can hang in the window to see through or display inside. Donated by Uptown Vintage
#5 Antique Magic Lantern Slide item
#5 Antique Magic Lantern Slide
$10

Starting bid

#5 Antique Magic Lantern Slides. Used to be used for educational purposes. Can hang in the window to see through or display inside. Donated by Uptown Vintage
A Time to Grow Flowers item
A Time to Grow Flowers
$40

Starting bid

When the flowers are blooming next, enjoy 5 fresh bouquets from A Time to Grow throughout the summer and fall! Donated by A Time to Grow
Wills Family Orchard Pass + Honey item
Wills Family Orchard Pass + Honey
$30

Starting bid

Celebrate the season of Autumn together as a family at Wills Family Orchard. Pumpkin patch, corn maze, hay ride and kid activities included! Donated by Wills Family Orchard
Cutting Board and Knife Set item
Cutting Board and Knife Set
$20

Starting bid

P. Graham Dunn Bamboo cutting board and Rada knife set. Donated by Bakers Pantry
Saturday in Stuart Basket item
Saturday in Stuart Basket
$52

Starting bid

Head West on I-80 to check out all that Stuart, Iowa has to offer! Sip some coffee, shop at our local shops and enjoy lunch at Ruby's Pub! Basket includes: 3 dish towels from Doe a Deer, $15 gift card to The Cup on 2nd, a $50 gift card to Ruby's Pub (recently voted 2nd place in the Best Tenderloin in Iowa contest) and a t-shirt from Stuart Flowers and Gifts. Donated by the Corbin Family
CS-4510 Rear-Handle Chainsaw | ECHO item
CS-4510 Rear-Handle Chainsaw | ECHO
$144

Starting bid

CS-4510 Rear-Handle Chainsaw | ECHO Donated by Adel Tree
Adapt Family Chiro item
Adapt Family Chiro
$50

Starting bid

Enjoy your initial visit to Adapt Family Chiro for free! At Adapt Family Chiropractic, our Waukee IA Gonstead Chiropractor; Dr. Jennifer Morecraft, provides Gonstead chiropractic care for people of all ages and stages of life. The goal of chiropractic care is to correct misalignments in the spine in order to allow the nervous system to function optimally. Donated by Adapt Family Chiro
Date Night Box item
Date Night Box
$25

Starting bid

Are you tired of trying to figure out what to do for date nights? This is the perfect gift for you or a loved one. Includes "The Adventure Challenge Couples Edition" a kodiak camera and case.
Casa Oaxaca, Minburn item
Casa Oaxaca, Minburn
$20

Starting bid

$50 gift card + chips and salsa Donated by Casa Oaxaca
Sweet Treat Without Wheat item
Sweet Treat Without Wheat
$10

Starting bid

One dozen gluten free cinnamon and sugar donuts.
Sarah Keim Family Photo Session item
Sarah Keim Family Photo Session
$80

Starting bid

Family photo session 45 min Brenton Arboretum Digital images & Online gallery included Valid January 1, 2025 - December 31, 2025 (No exchanges or substitutions) Donated by the Keim Family
Book Basket item
Book Basket
$16

Starting bid

Genesis Jesus Bible Journal, Hearts of Fire, Free to Focus Donated by Choices
2 Layer Cake OR 2 Dozen Cupcakes item
2 Layer Cake OR 2 Dozen Cupcakes
$15

Starting bid

Everyone needs something delicious for a special occasion! Choose between a 2 layer cake or 2 dozen cupcakes. *NEED to give a 2 week minimum notice* Donated by Beth George
2 Dozen Sugar Cookies item
2 Dozen Sugar Cookies
$15

Starting bid

Get some awesome decorated sugar cookies for any occasion! *NEED to give a 2 week minimum notice* Donated by Beth George
Pumpkin Spice Sourdough item
Pumpkin Spice Sourdough
$5

Starting bid

Enjoy a beautiful Pumpkin Spice Sourdough loaf. Donated by the McGinnis Family + Beautiful Bread Co
Jalapeño Cheddar Sourdough item
Jalapeño Cheddar Sourdough
$5

Starting bid

Enjoy a beautiful Jalapeño Cheddar Sourdough loaf. Donated by the McGinnis Family + Beautiful Bread Co
3 Sourdough Pizza crusts item
3 Sourdough Pizza crusts
$5

Starting bid

Enjoy 3 Sourdough Pizza crusts for your pizza night as a family! Donated by the McGinnis Family + Beautiful Bread Co
#1 Many Hands for Haiti + coffee item
#1 Many Hands for Haiti + coffee
$46

Starting bid

$100 worth of gift cards + coffee Donated by Many Hands for Haiti Coffee Donated by the Hudnell Family
#2 Many Hands for Haiti + coffee item
#2 Many Hands for Haiti + coffee
$46

Starting bid

$100 worth of gift cards + coffee Donated by Many Hands for Haiti Coffee Donated by the Hudnell Family
Many Hands for Haiti + hot chocolate item
Many Hands for Haiti + hot chocolate
$46

Starting bid

$100 worth of gift cards + hot chocolate Donated by Many Hands for Haiti Hot Chocolate Donated by the Hudnell Family
#1 Many Hands for Haiti + chocolate bar item
#1 Many Hands for Haiti + chocolate bar
$15

Starting bid

$50 worth of gift cards + Haitian chocolate bar Donated by Many Hands for Haiti Chocolate Donated by the Hudnell Family
#2 Many Hands for Haiti + chocolate bar item
#2 Many Hands for Haiti + chocolate bar
$15

Starting bid

$50 worth of gift cards + Haitian chocolate bar Donated by Many Hands for Haiti Chocolate Donated by the Hudnell Family
Savor and Serve Basket item
Savor and Serve Basket
$36

Starting bid

Enjoy a delightful cookbook, apron set, spices, tray! Donated by the Hawbaker Family
Little Pilgrims Big Journey - Books 1-2 item
Little Pilgrims Big Journey - Books 1-2
$25

Starting bid

Rediscover John Bunyan's timeless Christian tale, now beautifully illustrated and adapted for children ages 2-10 in a three-book set! (Books one and two included) With engaging text, captivating images, and thoughtful discussion questions, your children will treasure these books for years. Donated by the Fyfe Family
Red Cedar Server item
Red Cedar Server
$20

Starting bid

Enjoy this one of a kind, hand made red cedar server for all your charcuterie needs! This is beautiful for setting out on your table or for using to serve your loved ones. Donated by The Gnarly Tree
Self-Care with Jesus Basket item
Self-Care with Jesus Basket
$20

Starting bid

Cuddle up with a devotional book, candle, blanket and enjoy a City Soap gift card. Donated by the Brancheau Family
Hair Salon Gift Card item
Hair Salon Gift Card
$12

Starting bid

Take $40 off a salon service by Tiffany Deboef. Located at Texture Salon in Adel. Donated by Tiffany Deboef
Tilt Head Stand Mixer item
Tilt Head Stand Mixer
$100

Starting bid

Donated by Archers Home Center in Adel About the Item: 350-WATT MOTOR & DIE-CAST CONSTRUCTION - Handle even your largest batches thanks to a powerful motor and robust die-cast metal design. EASY LIFT TILT-HEAD DESIGN WITH AUTO LOCK - Enjoy clear visibility and easy access to the mixing bowl thanks to a tilt-back head, which automatically secures upon closure for added peace of mind. 7 SPEED SETTINGS & ACCESSORY PORT - Turn your mixer into a kitchen multi-tool with 7-optimized speeds for essential mixing and an accessory port that is compatible with third-party attachment ecosystems. 5.3 QUART BOWL & INCLUDED COMPONENTS - Tackle even your greatest holiday tasks with a sturdy 5.3 qt. stainless steel bowl that holds up to 9 batches of cookie dough at once. Also includes coated flat beater, coated dough hook, wire whisk and pouring shield. 59-POINT MIXING CYCLE - The mixing cycle is engineered to provide superior bowl coverage and combine ingredients thoroughly
4 Handmade Coffee Mugs item
4 Handmade Coffee Mugs
$32

Starting bid

Enjoy 4 beautiful, hand-made coffee mugs from local pottery artist Kate Trimble. Donated by the Seth Meyers Family
Hotsy Cleaning Gear item
Hotsy Cleaning Gear
$12

Starting bid

Enjoy representing Hotsy Cleaning with hats, t-shirts, travel mugs, pocket knives, koozies and squeegees. Donated by the Rhiner Family
Scotcharoos item
Scotcharoos
$5

Starting bid

Enjoy delicious scotchoroos for you and your family to enjoy! Donated by the Merrigan Family
Frequen-Sea Scan item
Frequen-Sea Scan
$50

Starting bid

This system can run a very large number of tests in a few minutes and give a glimpse into the bigger picture of energetic functioning responses in the body. What can be tested: - Imbalances in organs that might be a root cause of symptoms - Inflammation - Food and Environmental Sensitivities - Nutritional Deficiencies - Heavy Metals - Emotional Disturbances - Viral, Parasite, Mold, or Bacterial Issues - pH - Hormone Imbalances - Back and Dental Problems - And more Donated by Vitamin Sea Health
Tornado Alley Homestead item
Tornado Alley Homestead
$25

Starting bid

2 hours of tractor work, tilling or bush hog mowing, log splitting for already downed trees. Donated by Tornado Alley Homestead
Hot Coco and Tea Basket item
Hot Coco and Tea Basket
$30

Starting bid

Enjoy a basket full of hot chocolate and teas along with adorable mugs! Donated by the Thies Family
Christmas Tree Basket item
Christmas Tree Basket
$40

Starting bid

Christmas time is almost here! Start the season off with beautiful tree decorations for you or a loved one! Donated by the Thies Family
#1 Pie Certificate item
#1 Pie Certificate
$10

Starting bid

Need a delicious dessert for a special occasion? This includes TWO pies of your choice. Decide between peanut butter, key lime, lemon chiffon or chocolate chiffon (can do gluten free). Made with love by Tammie Carpenter. Donated by the Carpenter Family
#2 Pie Certificate item
#2 Pie Certificate
$10

Starting bid

Need a delicious dessert for a special occasion? This includes TWO pies of your choice. Decide between peanut butter, key lime, lemon chiffon or chocolate chiffon (can do gluten free). Made with love by Tammie Carpenter. Donated by the Carpenter Family
Cowhide and Conchos Gift Certificate item
Cowhide and Conchos Gift Certificate
$20

Starting bid

Enjoy a $50 gift certificate to Cowhide and Conchos, a Women's Western apparel and jewelry company! There's something for you or a loved one here! Check out their website at: https://cowhideandconchos.com Donated by the Wrightsman Family
#1 Palms Theater item
#1 Palms Theater
$30

Starting bid

Enjoy movie night at Palms Theater with 5 BOGO tickets for you and your family! Donated by Palms Theater
#2 Palms Theater item
#2 Palms Theater
$30

Starting bid

Enjoy movie night at Palms Theater with 5 BOGO tickets for you and your family! Donated by Palms Theater
#1 Blank Park Zoo item
#1 Blank Park Zoo
$20

Starting bid

Enjoy a day with the family at Blank Park Zoo! Pass includes 2 Adult and 2 Child Admission. Donated by Blank Park Zoo
#2 Blank Park Zoo item
#2 Blank Park Zoo
$20

Starting bid

Enjoy a day with the family at Blank Park Zoo! Pass includes 2 Adult and 2 Child Admission. Donated by Blank Park Zoo
Iowa Wolves item
Iowa Wolves
$25

Starting bid

Enjoy 4 floor seats to an Iowa Wolves game! Donated by the Dykstra Family
BISSELL Little Green MultiClean Portable Deep Cleaner item
BISSELL Little Green MultiClean Portable Deep Cleaner
$30

Starting bid

Features: Superior Suction: 25% More Powerful Than the Competition Instant & Permanent Pet Stain Removal with Pet Pro Oxy Spot & Stain Formula Self-Cleaning Tough Stain Tool Helps to Rinse Out Residue, Dirt and Debris Easy to Use: Longer Hose and Cord Let You Easily Clean Hard-to-Reach Messes Spray, Scrub and Suction: Triple Action™ Cleaning Removes Tough Pet Messes Donated by the Dykstra Family
Golf Stay & Play at Lake Panorama National Golf Course item
Golf Stay & Play at Lake Panorama National Golf Course
$200

Starting bid

Calling all golfers who want a fun day at a beautiful golf course! This includes 18 holes for a foursome on a Thursday/Friday afternoon. 18 holes on Friday/Saturday morning also. Includes golf and cart rental. Golfers can stay at the Dykstra condo with dinner provided that evening. Donated by the Dykstra Family
Young Reader Basket item
Young Reader Basket
$15

Starting bid

This is perfect for the young reader in your life! Books include: Where the Sidewalk Ends, Green Eggs and Ham, The Big Blue Book of Beginner Books, One Fish Tow Fish Red Fish Blue Fish, My First Bible, Brown Bear, The Very Hungry Caterpillar, and Goodnight Moon Donated by the Thies Family
Baby Shower Basket item
Baby Shower Basket
$15

Starting bid

Heading to a baby shower anytime soon? This is the perfect basket for you! Donated by the Thies Family
Holiday Lighting item
Holiday Lighting
$340

Starting bid

Share the Holiday Spirit around your neighborhood with Holiday lighting from Executive Outdoor Solutions! $850 Voucher | Value includes material, labor for install, removal & storage the first year. Recipient will have the opportunity to continue the program at labor only price for consecutive years but will not own the material. Donated by Executive Outdoor Solutions executiveoutdoorsolutions.com
Cut and Polished Agates (3) item
Cut and Polished Agates (3)
$15

Starting bid

Enjoy 3 small cut and polished agates from South America. (roughly 3in x 5in) These are one of a kind beauties that you can display on shelving or add to your collection! Donated by John Johnson
Cut and Polished Agate (1) item
Cut and Polished Agate (1)
$15

Starting bid

Enjoy a cut and polished agate from South America. (roughly 10in x 15in) This is one of a kind that you can display on shelving or add to your collection! Donated by John Johnson

