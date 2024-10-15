Hosted by

Junior Auxiliary of Collierville

Junior Auxiliary of Collierville's Silent Auction

Gift Certificate
$300

Your flight will start at Olive branch airport. It will be 30 to 40 minutes long. It can be a slow enjoyable sightseeing flight around Memphis or some entry-level aerobatics, or a little of both. Wining bidder must be 220 lbs. or less, and agile enough to get in and out of airplane. This is similar to getting in and out of a NASCAR. You will need to sign an injury waiver you will be provided at the time of flight. Jack Warrington will be your pilot. Jack is currently a Captain on a Boeing 777 as a Line Check Airman (Instructor) 35 plus years of experience who lives in Memphis. 15,000 plus hours of flight time. Capt Warrington has type ratings in The Boeing 777, Boeing 727, McDonnell Douglas MD 10 and MD -11. McDonnell Douglas DC-8 Beechcraft 1900 and King Air 300. License’s CFI-I single engine, multi engine land Commercial Engine land and Sea.
Ridgeway Country Club Round of Golf for 4 item
Ridgeway Country Club Round of Golf for 4
$250

Ridgeway Country Club a round of golf for 4 people. Estimated value: $500
Diamond Lawn Care item
Diamond Lawn Care
$185

$250 off any landscaping job. Estimated value: $250
Dogtopia- 5 free daycare day and dog bowl item
Dogtopia- 5 free daycare day and dog bowl
$125

Doggie Daycare for 5 days along with a dog bowl and other treats. Estimated value: $250
Chic Wardrobe Trio item
Chic Wardrobe Trio
$125

Take your fashion game to the next level with this stunning wardrobe trio by Cabi brand. The package includes a stylish Library Jacket in size Medium, a trendy Shoulder Tie Top in size Small, and a sleek pair of Black Tie Trousers in size 4 regular. Perfect for both professional and social occasions, this ensemble exudes sophistication and versatility. Bid now for a complete and fashionable outfit that will make you stand out from the crowd. Estimated value: $406
Club Pilates- 8 single classes and socks item
Club Pilates- 8 single classes and socks
$120

FOR NEW CUSTOMERS ONLY: Enjoy 8 single classes with a pair of socks. Estimated value: $180
BMW Little Tykes Car item
BMW Little Tykes Car
$100

Get your little one started off in style with their very own Blue BMW Car!! Estimated value: $200
Dog Toy Bucket item
Dog Toy Bucket
$100

Giant Bucket overflowing with dog toys. Brands include BarkBox, Marry and Bright, kong, OMG Suprise, Petstages and more. Estimated value: $200
Lifetime Fitness Basket - 1 Month Free Family Membership item
Lifetime Fitness Basket - 1 Month Free Family Membership
$100

One Month Family Membership with swag. Estimated value: $250
Salon Nine One item
Salon Nine One
$80

Gift Certificate for 100 towards service along with Kevin Murphy shampoo and conditioner and more. Estimated value: $160
Blanton's Single Barrel Bourbon item
Blanton's Single Barrel Bourbon
$60

Blanton's Single Barrel Letter N Estimated value: $120
Exercise Coach Gift Card item
Exercise Coach Gift Card
$50

$100 gift Card for Exercise Coach with T-shirt Estimated value: $125
Autographed Tyjae Spears Photo item
Autographed Tyjae Spears Photo
$50

Autographed Tyjae Spears Photo Estimated value: $150
Tonya Lynn Stained Glass item
Tonya Lynn Stained Glass
$50

Dragon Stained Glass Estimated value: $100
Massage Envy Gift Card item
Massage Envy Gift Card
$40

Estimated value: $80
Pickle Ball Set item
Pickle Ball Set
$30

$25.00 Gift Certificate with Swag Estimated value: $40
901 Hair Art item
901 Hair Art
$30

Estimated value: $60
Gift Certificate #1 item
Gift Certificate #1
$30

Certificate is valid for 2 open play passes and 2 parent pass. Estimated value: $60
Gift Certificate item
Gift Certificate
$30

Certificate is valid for 2 open play passes and 2 parent pass. Estimated value: $60
Kendra Scott item
Kendra Scott
$30

Arden Gold Blue Earrings Estimated value: $60
Kendra Scott Necklace item
Kendra Scott Necklace
$27

Cailin Gold Blue Crystal Necklace Estimated value: $55
Magnolia Soap- Female Bundle item
Magnolia Soap- Female Bundle
$25

Estimated value: $50
901drift Necklace - silver metallic item
901drift Necklace - silver metallic
$25

901 drift silver metallic Estimated value: $55
The Soap Factory - Spa in a Box item
The Soap Factory - Spa in a Box
$25

Estimated value: $50
Magnolia Soap- Male Bundle item
Magnolia Soap- Male Bundle
$25

Estimated value: $40
Square Beans item
Square Beans
$25

Turtle Shell Pottery TN Mug and $25 Gift Card Estimated value: $50
Chick-fil-A Gift Basket with GiftCards item
Chick-fil-A Gift Basket with GiftCards
$25

4 meal cards, 2 cows, key chains, water bottle and card holder for phone. Estimated value: $50
901drift Necklace - long blue necklace item
901drift Necklace - long blue necklace
$25

901 drift long blue necklace Estimated value: $55
Madeline Parks Purse Strap from Rosebriar item
Madeline Parks Purse Strap from Rosebriar
$25

Delta Belle Boutique item
Delta Belle Boutique
$25

Estimated value: $50
Maroon Brew Basket item
Maroon Brew Basket
$23

T-shirt (XL), Pint Glass, Sticker combo, 2-Beer tokens($6 each) Estimated value: $42.50
901drift Necklace - Tiger item
901drift Necklace - Tiger
$23

Tiger Necklace Estimated value: $45
901drift Metallic Sparkles item
901drift Metallic Sparkles
$23

901 drift metallic sparkles Estimated value: $45
901drift - Cville necklace item
901drift - Cville necklace
$23

Cville Necklace Estimated value: $45
Aunt Kimmy's Cookie item
Aunt Kimmy's Cookie
$23

This certificate is good for one (1) dozen custom designed sugar cookies with royal icing. Cookie design will be agreed upon by certificate holder and Aunt Kimmy’s Cookies. For design inspiration, please visit Aunt Kimmy’s Cookies Facebook page. Cookies will be individually wrapped. Estimated value: $46
The Rose & Birch item
The Rose & Birch
$21

Headband & 2 Earring Pairs Estimated value: $42
Natalie Cooper Art item
Natalie Cooper Art
$20

Memphis Eats Print Estimated value: $35
Buff City Soap Gift Box item
Buff City Soap Gift Box
$20

Estimated value: $40
The Brooks Collection Gift Card item
The Brooks Collection Gift Card
$20

Estimated value: $40
Mercantile off Main Gift Card item
Mercantile off Main Gift Card
$20

Estimated value: $40
Tuscan Iron Entries - Memphis Tigers Flat Blue item
Tuscan Iron Entries - Memphis Tigers Flat Blue
$20

Tuscan Iron Entries TN Vols item
Tuscan Iron Entries TN Vols
$20

Tuscan Iron Entries Arkansas Hog item
Tuscan Iron Entries Arkansas Hog
$20

Tuscan Iron Entries - Grizz Blue item
Tuscan Iron Entries - Grizz Blue
$20

Tuscan Iron Entries - Bronze Grizz item
Tuscan Iron Entries - Bronze Grizz
$20

Tuscan Iron Entries - Memphis Tigers Shiny Blue item
Tuscan Iron Entries - Memphis Tigers Shiny Blue
$20

K|C Polymer item
K|C Polymer
$17

Clay Christmas Tree Earrings and mini jewelry box Estimated value: $33
Dana Davis- Camo Dragon Hat item
Dana Davis- Camo Dragon Hat
$17

Estimated value: $33
Mom Insight and Wood Tumbler item
Mom Insight and Wood Tumbler
$15

Estimated value: $65
Belle's Grace Dog Treats item
Belle's Grace Dog Treats
$15

All-natural dog treats & festive toys Estimated value: $30
Collierville Square Balloons Painting item
Collierville Square Balloons Painting
$15

Charming Collierville Print Estimated value: $30
Collierville Square Painting item
Collierville Square Painting
$15

Charming Collierville Print Estimated value: $30
AEK Holiday Stocking and Church Painting Set item
AEK Holiday Stocking and Church Painting Set
$15

Stocking and church - hand-painted by Amy Keys. Estimated value: $30
Tony's Trophy Room #1 item
Tony's Trophy Room #1
$15

Estimated value: $25
Tony's Trophy Room- #2 item
Tony's Trophy Room- #2
$15

Estimated value: $25
Dana Davis- Pickwick Hat item
Dana Davis- Pickwick Hat
$15

Estimated value: $25
Dana Davis- White Collierville Hat item
Dana Davis- White Collierville Hat
$15

Estimated value: $25
JoJo's Expresso item
JoJo's Expresso
$15

Mug and $25 gift card Estimated value: $40
Gift Card #1 item
Gift Card #1
$15

Estimated value: $25
Gift Card #2 item
Gift Card #2
$15

Estimated value: $25
Gift Card #3 item
Gift Card #3
$15

Estimated value: $25
Gift card #4 item
Gift card #4
$15

Estimated value: $25
SanSaba River Pecan Company item
SanSaba River Pecan Company
$15

Pecan pie in a jar Estimated value: $25
"Deck the Ville" Baseball Tee - Size M item
"Deck the Ville" Baseball Tee - Size M
$12

Maroon & White 3/4 Sleeve Estimated value: $30
Dana Davis- Hat and Headband item
Dana Davis- Hat and Headband
$12

American Kiss Estimated value: $23
Rustic Christmas Silhouette Art item
Rustic Christmas Silhouette Art
$12

"All is Calm, All is Bright" Estimated value: $30
Grace Anne and Company Earrings- Gold and silver cross #1 item
Grace Anne and Company Earrings- Gold and silver cross #1
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings- Gold and silver cross #2 item
Grace Anne and Company earrings- Gold and silver cross #2
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company Earrings-Beaded with white tassels item
Grace Anne and Company Earrings-Beaded with white tassels
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - Black and gold half flower item
Grace Anne and Company earrings - Black and gold half flower
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company - pink flower dangles item
Grace Anne and Company - pink flower dangles
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company - Gold heart earrings item
Grace Anne and Company - Gold heart earrings
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - White Baseballs item
Grace Anne and Company earrings - White Baseballs
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - Maroon Helmets item
Grace Anne and Company earrings - Maroon Helmets
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - Shells item
Grace Anne and Company earrings - Shells
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - Teal Tassels item
Grace Anne and Company earrings - Teal Tassels
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - Pink Tassels item
Grace Anne and Company earrings - Pink Tassels
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - white bows item
Grace Anne and Company earrings - white bows
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - softballs item
Grace Anne and Company earrings - softballs
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - acrylic crystal windows item
Grace Anne and Company earrings - acrylic crystal windows
$10

Estimated value: $20
Grace Anne and Company earrings - Colorful Stones item
Grace Anne and Company earrings - Colorful Stones
$10

Estimated value: $20
Bracelets item
Bracelets
$10

Earrings from Rosebriar item
Earrings from Rosebriar
$10

