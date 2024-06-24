Hosted by

Desert Dog Project

Desert Dog Project Silent Auction

If you have left the event, you can make arrangements to pick up from Julia: 203-257-7129

3 Night Airbnb Stay In Bozeman, Montana item
3 Night Airbnb Stay In Bozeman, Montana
$100

Starting bid

Value: +$450 - Top 10% of homes in Bozeman area - Private 1st floor, 1 bedroom and bathroom in a townhouse - Furnished with organic bed linens, queen sized Awara organic mattress, work station, electric fireplace, mini fridge, Nespresso coffee and teas, and other amenities to make you feel at home. - 10 minute drive to historic downtown Bozeman & less than 15 minutes to mountain access – if you love to hike, trail run or mountain bike...this is the perfect destination for you!
Alcohol Basket item
Alcohol Basket
$100

Starting bid

Value: $400 -KETEL ONE BOTANICALS -CASAMIGOS -VOLCAN DE MI TIERRA X.A REPOSADO TEQUILA -ROCKY ANGEL WINE
Beach Basket w RayBans item
Beach Basket w RayBans
$50

Starting bid

Value: $250 -COLLAPSIBLE RAYBAN WAYFARERS -BEACH TOWEL -TURKISH TOWEL -PORTABLE BLENDER -CANDLE
Wine Basket item
Wine Basket
$25

Starting bid

-2 BOTTLES OF WINE -ELECTRIC WINE OPENER -WINE COOZIE -GUMMY BEARS -COASTERS BOTTLE TOPPER
Pizza Basket item
Pizza Basket
$25

Starting bid

-2 PIZZA STONES -DISH TOWEL -PIZZA CUTTER -SPICES -SALAD TOSSER
Record Player + Gift Card item
Record Player + Gift Card
$30

Starting bid

Value: $130 -VICTROLA RECORD PLAYER -$40 GIFT CARD TO ZIA RECORDS -RECORD PINS
Margarita Basket item
Margarita Basket
$10

Starting bid

-MARGARITA KIT -CLEANING FEE WAIVER ($50 VALUE) FOR ROCKY POINT CONDO
Dog Basket item
Dog Basket
$25

Starting bid

-LARGE HARNESS -2 LEASHES -KONG EXTREME -2 MEATY REDBONES -2 COLLARS -2 QR ID TAGS -PORK RIBZ -BENEBONE -BLANKET
Desert Dog Project Merch item
Desert Dog Project Merch
$25

Starting bid

Value: $120 -SIZE LARGE SUPPORT YOUR LOCAL ANIMAL SHELTER SHIRT -HAT -TOTE BAG -2 STICKERS
Haute Dogz Collars (3) item
Haute Dogz Collars (3)
$25

Starting bid

Value: $100
Light +Bark Candle Making for 2 item
Light +Bark Candle Making for 2
$25

Starting bid

Value: $75 Make your own candle at Light + Bark Candle Shop in Old Town, Scottsdale, for 2 people!
Self-Care Basket from Paws + Breathe Yoga item
Self-Care Basket from Paws + Breathe Yoga
$25

Starting bid

Value: $100 -Two face masks - Shower steamer -A custom candle from Light + Bark Candle Co. -Two-class pass for Paws + Breathe yoga classes
Bow and Hoop Necklace item
Bow and Hoop Necklace
$20

Starting bid

Value: $40 Paw + Heart Necklace
2 Besoy Candles item
2 Besoy Candles
$20

Starting bid

Value: $50 100% Soy wax, eco-friendly and handmade
3 Month One-One Executive Coaching item
3 Month One-One Executive Coaching
$50

Starting bid

Value: $1000 This voucher entitles the bearer to THREE free months of One-on-One Executive Coaching with Kat Hurd, CEO + Founder of Med Tech Collective. Package to include 6 30 minute sessions, an initial onboarding, and a personal brand workshop.
Personal Branding Package item
Personal Branding Package
$50

Starting bid

Value: $595 This voucher entitles the bearer to a Personal Branding Experience, complete with brand audit, workshop, and refining sessions with Kat Hurd, CEO + Founder of Med Tech Collective. Package to include (3) 30 minute sessions and custom personal brand workbook.
Fine Line Tattoo Gift Card item
Fine Line Tattoo Gift Card
$25

Starting bid

Value: $150 Shelby June DaVinci Fine Line Tattoo Studio Chandler, AZ
Pet + Flare Dog Photo Session item
Pet + Flare Dog Photo Session
$50

Starting bid

Value: $600 Free Full Photo Session Includes one hour session, in studio or in desert at sunset. Receive online gallery of minimum 50 high resolution edited images.
Sugar Sugar Gift Card + Products (#1) item
Sugar Sugar Gift Card + Products (#1)
$25

Starting bid

Value:$130 -$100 GIFT CARD TO SUGAR SUGAR SALON IN CHANDLER -TONER & MOISTURE MIST -SIGNATURE BODY POLISH
Sugar Sugar Gift Card + Products (#2) item
Sugar Sugar Gift Card + Products (#2)
$25

Starting bid

Value:$130 -$100 GIFT CARD TO SUGAR SUGAR SALON IN CHANDLER -TONER & MOISTURE MIST -SIGNATURE BODY POLISH
Pure Life Jewelry Gift Card + Necklace item
Pure Life Jewelry Gift Card + Necklace
$25

Starting bid

Value: $75 $25 Gift Card Dainty Gold Necklace
Cloud Haven Gift Card item
Cloud Haven Gift Card
$25

Starting bid

Value: $200 Women's Boutique that gives back to shelter dogs Store launching 7/10! thelovcloudhaven.com
Free Pest Control for a Year item
Free Pest Control for a Year
$25

Starting bid

Value: $400

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!