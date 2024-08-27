Hamilton Band Booster Club Memberships 2024

Each membership is for a family and each family receives voting rights for (1) year. 1 vote per family
For receipts please check your email/ junk mail associated with your payment
Associate
$15
Valid until March 2, 2027
Any Donations excepted
Sponsor
$100
Valid until March 2, 2027
Sponsorship adds your business logo on all Music programs, Marching Band Banner, Social Media. We are a 501 (c) (3) non-profit organization. All donations to our program are tax deductible and would be greatly appreciated.
Please contact Hamilton Band Booster Club for any information or additional donations.
[email protected]
Add a donation for Hamilton Band Booster Club
$
