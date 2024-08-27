Hamilton Band Booster Club

Offered by

Hamilton Band Booster Club

About the memberships

Hamilton Band Booster Club Memberships 2024

Membership
$40

Valid until March 2, 2027

Each membership is for a family and each family receives voting rights for (1) year. 1 vote per family For receipts please check your email/ junk mail associated with your payment
Associate
$15

Valid until March 2, 2027

Any Donations excepted
Sponsor
$100

Valid until March 2, 2027

Sponsorship adds your business logo on all Music programs, Marching Band Banner, Social Media. We are a 501 (c) (3) non-profit organization. All donations to our program are tax deductible and would be greatly appreciated. For receipts please check your email/ junk mail associated with your payment Please contact Hamilton Band Booster Club for any information or additional donations. [email protected]
Add a donation for Hamilton Band Booster Club

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!