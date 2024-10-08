Hosted by

Alaska Speech-Language-Hearing Association

Alaska Speech-Language-Hearing Association's Silent Auction

Quilt item
Quilt
$90

Starting bid

Beautifully made 50"x62" quilt from Fireweed Quilt Studio. Value: $225
Mexican Serving Platters item
Mexican Serving Platters
$10

Starting bid

These serving pieces are Mexican pewter, a non-toxic, stable metal alloy that looks like silver but does not tarnish. Value: $35
Nepalese Cashmere Scarf
$30

Starting bid

Maroon cashmere scarf from Kathmandu, Nepal. Soft, light and incredibly warm! Value: $150
Nepalese Pashmina & Cashmere Shawl
$50

Starting bid

This handwoven Nepalese pashmina & cashmere shawl is made from the higher Himalayan goats for the softest, lightest, warmest wrap. Value: >$200.00.
Portrait Session
$100

Starting bid

A portrait session from True North Photography. Value: $250
'In a Swing' Earrings
$20

Starting bid

Handmade Peruvian teardrop earrings with silver and obsidian. Value: $35
Angel earrings
$5

Starting bid

Handmade Guatemalan blue beaded angel earrings. Value: $15
Beaded dangles
$10

Starting bid

Handmade Guatemalan blue beaded dangly earrings. Value: $15
Earrings
$15

Starting bid

2 sets of glass-beaded earrings in various shades of blue. Both from Guatemala. Value: $30
'In a Swing' earrings
$20

Starting bid

Handmade Peruvian teardrop earrings with silver and lapis. Value: $35
Navy Cashmere Sweater item
Navy Cashmere Sweater
$30

Starting bid

Nepalese handmade, navy blue cashmere sweater. Size: Unisex L Value: $75
Red Pashmina Sweater
$30

Starting bid

Pashmina 3-button sweater from Kathmandu, Nepal. Size: Men’s S/Women's M Value: $80
Royal Blue Cashmere Cardigan
$50

Starting bid

100% cashmere sweater, royal blue, size unisex XL; handmade in Nepal. Value: $100
Romance @ the Rink
$50

Starting bid

Complete set of nine steamy hockey romance novels written by local author and brain tumor survivor, Jessica Buss. Value: $125
UAA Seawolves Women's Basketball tickets
$15

Starting bid

4 tickets to any 2024 regular season home UAA women's basketball game in 2024! Value: $40
UAA Seawolves Men's basketball tickets
$10

Starting bid

4 tickets to any 2024 regular season home UAA men's basketball game! Value: $40
UAA Seawolves Volleyball tickets
$10

Starting bid

4 tickets to any 2024 regular season home UAA's women's volleyball game. ***NOTE THAT VB REGULAR SEASON ENDS NOVEMBER 23*** Value: $40
Dino's Donuts gift basket
$10

Starting bid

Dino's Donuts swag and bakery punchcard! Value: $25
Kaladi Brothers Goodie Bag item
Kaladi Brothers Goodie Bag
$10

Starting bid

Two 1lb bags of Kaladi Brothers French Roast, two free drink cards, and two red goat decals for the Red Goat lovers out there! Value: $40
SLP Video Games subscription
$30

Starting bid

SLP Video Games subscription. Awesome online video games with built-in speech and language flashcards! Value: $107
PowderHound Gift Card
$10

Starting bid

Gift card from Powder Hound ski shop in Girdwood. Value: $25
Home Spa Package
$15

Starting bid

An assortment of facemasks, two soap bars, handsewn cotton rounds, a washing bag, hand mask, and dual purpose nail tool. Value: $40
Coffee First!
$20

Starting bid

Red Goat coffee from Kaladi Brothers, a Miir insulated mug and a sassy coffee plaque, just in case you need it to talk for you before your first sips! Value: $60
Traveling essentials
$20

Starting bid

A travel essentials basket containing a handy stow-away travel blanket, groovy water bottle, sanitizing wipes and spray, assortment of masks, immunity drink packets, and a keychain & hand sewn pouch to store your goodies. Value: $60
5 Tactus Therapy Apps! item
5 Tactus Therapy Apps!
$30

Starting bid

5 Tactus Apps! CONVERSATION THERAPY: Build confidence in communication using conversation LANGUAGE THERAPY: Speed recovery with 4 apps in 1! (Reading, Writing, Naming, Comprehension) Value: $100
5 MORE Tactus Therapy Apps!
$30

Starting bid

5 More Tacuts Apps! APRAXIA THERAPY: Video supported speech training ADVANCED LANGUAGE THERAPY: The next level for Aphasia, 4-in-1! ( Advanced Reading, Advanced Writing, Advanced Naming, Advanced Comprehension) Value: $100
Beauty Bar Gift Card
$40

Starting bid

$100 gift card for the Bliss Beauty Bar; specializing in lash extensions, lash lift, brow lamination facial/body waxing and makeup. Treat yourself or a loved one to some pampering at this local establishment. Value: $100
Alaska PAC Lounge Pass
$20

Starting bid

Elevate your next outing to the Alaska Center for the Performing Arts with this Gregory M Carr Patron Lounge Pass. The pass is good for two people, for one show. The lounge is open an hour before every show and during intermission. Here you will find complimentary snacks, a full bar, and you are welcome to store your coat and belongings during the show. Value: $50
Moose's Tooth/Bear Tooth Bundle
$50

Starting bid

Two stainless steel Tooth tumblers, 2 gift cards valued at $25 each, and four movie tickets to Bear Tooth film of your choice! Value: $120
Neptune Stitches Fleece Pullover
$35

Starting bid

Cozy fleece sweatshirt handmade by Hayley Neptune, local SLP and talented seamstress. Size: Kids L/Women's XS Value: $100
Three Gift Card
$45

Starting bid

$100 dollar gift card to Three, Anchorage's newest boutique! Three features lovely gifts, home-goods, clothing and more. Proudly woman owned! Value: $100
Starfish Earrings
$5

Starting bid

These light and dainty dangles were hand beaded in Alaska by Kelly Brewer, @Mama's Distraction. Value: $15
Floral Twists
$10

Starting bid

These beautiful beaded floral earrings are handmade by Kelly Brewer @Mama's Distraction. Value: $15
Beaded Circle Necklace
$10

Starting bid

This delicately beaded pendant necklace was handmade in Alaska by Kelly Brewer @Mama's Distraction. Value: $30
Ivory and Jade Necklace
$10

Starting bid

Jade and ivory wire-wrapped necklace made by Kelly Brewer @Mama's Distraction. Value: $35
Silver Bear Necklace
$5

Starting bid

Wire bear necklace handmade in Alaska by Kelly Brewer @Mama's Distraction. Value: $15
Italian Leather Purse
$55

Starting bid

Small Italian vegan-leather purse and strap from Three Boutique Value: $142
LessonPix Subscription
$10

Starting bid

1-year LessonPix subscription Value: $36
AAC Language Lab Subscription
$10

Starting bid

1-year AAC Language Lab subscription Value: $20
Forrest Friends Purse
$15

Starting bid

Hand-sewn cross body purse, in beautiful green hues! Value: $45
Zesty Gift Basket
$20

Starting bid

Lemon tea towel, lemon-basil body lotion, bean soup mix, and wooden salad serving spoons tucked away in a lovely woven basket. Value: $65
Neptune Stiches Fleece Pull-over
$50

Starting bid

Cozy fleece sweatshirt handmade by Hayley Neptune, local SLP and talented seamstress. size: women's L Value $100
Play It Again Sports Gift Card
$50

Starting bid

Treat yourself or a loved one to the gift of new or used sports gear at this local Anchorage shop! value: $100
Healing Massage
$20

Starting bid

Relax and unwind with a 30 minute massage by Rachel Alexander at Mount Susitna Therapeutic Assoc LLC located in Eagle River, Ak. Value: $55
Cozy Bundle Gift Basket
$35

Starting bid

This cozy gift basket includes a black knitted hat, red knit scarf, wine glass charms, a home magazine, garden shears value: $80
Camping escape
$75

Starting bid

REI daypack in navy, and black Rumpl blanket value: $180

