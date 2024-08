Mi Granjita 2024: Farm Time in Spanish for Littles

Sessions/Fechas: April 14, April 21, May 5, May 12, May 26 (Sundays)

Program time/Horas: 3:30-5:30pm



Location: Urban Adamah farm in Berkeley, 1151 Sixth Street, 94710



Children who participate must have familiarity with Spanish language and participate with a Spanish-speaking parent. Please stay tuned for a welcome email prior to our first session.

Los niños que participan deben de sentirse cómodos en un contexto hispanohablante y participar con un familiar que habla Español. Estaremos en contacto por email ya que se aproxime el comienzo del programa.