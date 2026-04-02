限量｜龙应台亲签版著作

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龙应台酝酿十年，通过访谈、口述与史料交织，以最谦卑温柔的心，刻画被时代践踏、污辱、伤害，却充满生命尊严的一群人。
他们一直在我们身边，只是我们从未倾听，从未深深注视。
这是一部关于战争、记忆与人性的经典，也是一代代华人不能遗忘的故事。
龙应台的山林野居，通过“注视”，将自然与人紧密联系，并从中挖掘出更深层的思考。从山林美好到荒野灭绝，从生命的脆弱到一草一木、一虫一兽的神奇，无不揭示对生活以及存在的深刻叩问。
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