限量｜龙应台亲签版著作

龙应台酝酿十年，通过访谈、口述与史料交织，以最谦卑温柔的心，刻画被时代践踏、污辱、伤害，却充满生命尊严的一群人。

他们一直在我们身边，只是我们从未倾听，从未深深注视。

这是一部关于战争、记忆与人性的经典，也是一代代华人不能遗忘的故事。