Cornhole Tournament at Les Cheneaux Distillers

172 S Meridian St

Cedarville, MI 49719, USA

Cornhole Team Entry
$50
groupTicketCaption

Grants entry to the cornhole tournament and includes (2) beer tickets to use while on-site.

Gold Sponsor
$2,500

• Banner at event
• ’25 branch digital signage
• Logo in event e-mails
• Logo in email recap to 4Front Credit
Union membership
• Two (2) social posts
• Logo on event webpage

Silver Sponsor
$1,500

• ’25 branch digital signage
• Logo in event e-mails
• Logo in email recap to 4Front Credit
Union membership
• One (1) social posts
• Logo on event webpage

Bronze Sponsor
$500

• Name in email recap to 4Front
Credit Union membership
• Two (2) social posts
• Logo on event webpage

Bracket Sponsor
$750

• Logo on tournament bracket
• Name in email recap to 4Front
Credit Union membership

Team Sponsor
$250

• Logo on one set of cornhole boards
• Name in email recap to 4Front
Credit Union membership

addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing