4th Annual ALA Fundraiser

IL 60543
VIP Reserved Seating, Dinner, Unlimited Soda & Water, 4 Premium Beverage Tickets,
1;1 Immersion Experience; (personal ALA participant table host) 1 VIP Exclusive Raffle Ticket; Special Gift
General Admission, Dinner, Unlimited Soda & Water, 1 Premium Drink Ticket & 1 Red Raffle Ticket
General Admission for an ALA Participant ONLY, includes Dinner, Unlimited Soda & Water, 1 Premium Drink Ticket & 1 Red Raffle Ticket
*This ticket option is for Active ALA Programs Participants Only; Registered or Waitlisted Participants in Our Day Program, Vocational, Or Mentoring Services
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing