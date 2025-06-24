Valued Veterans Compass
4th Annual Battling for Buddies Benefit 2025
505 Maple St
Clarkston, WA 99403, USA
01 Power Draw
$10
Friday Night - 01 Power Draw - 7pm
8 cap - 01 Doubles
$40
Saturday Morning - 01 Doubles - 8 cap - 10am
16 cap - 01 Doubles
$40
Saturday Morning - 01 Doubles - 16 cap - 11am
32 cap - 01 Doubles
$40
Saturday Morning - 01 Doubles - 32 cap - 12pm
Veterans Exclusive 01 Singles
$5
Saturday - Veterans Exclusive 01 Singles - 1pm (VETERANS ONLY)
Cricket Blind Draw
$10
Saturday Night - Cricket Blind Draw - 5pm
8 Cap - Trios Wildcard Cricket
$60
Sunday Morning - Trios Wildcard Cricket - 8 cap - 10am
16 Cap - Trios Wildcard Cricket
$60
Sunday Morning - Trios Wildcard Cricket - 16 cap - 11am
32 Cap - Trios Wildcard Cricket
$60
Sunday Morning - Trios Wildcard Cricket - 32 cap - 12pm
