4th Annual DAISY Studios: A Night at the Disco Gala

644 Massachusetts St

Lawrence, KS 66044

General Admission
$17

This ticket includes balcony seating for performances by Dance Hues Studio and access to our silent auction and includes one raffle ticket for our gift baskets. Drinks are available at the cash bar.

General Admission Accessible Seating
$17

This ticket includes ADA floor seating for performances by Dance Hues Studio and access to our silent auction and includes one raffle ticket for our gift baskets. Drinks are available at the cash bar.

