4th Annual Dare to Dream Awards Ad Space

Includes one ad booklet
Includes
Dimensions: 8.5 X 11"
Additional Services: If services are needed to design the ad it will be an additional $65
Includes one ad booklet
Includes
Dimensions: 8.5 X 11"
Additional Services: If services are needed to design the ad it will be an additional $65
Includes one ad booklet
Includes
Dimensions: 8.5 X 11"
Additional Services: If services are needed to design the ad it will be an additional $65
Dimensions:7.25 X 4.7917"
Ad Booklet included
Additional Services: If services are needed to design the ad it will be an additional $50
Dimensions: 3.532 X 4.7917
Ad Booklet included
Additional Services: If services are needed to design the ad it will be an additional $35
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing