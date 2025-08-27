4th Annual Giving the Gift of Family Gala

2030 18th St

Bakersfield, CA 93301, USA

Individual Ticket
$200

One seat at the event.

Rhinestone Sponsor
$2,000

One table of 10 (guarantees all guest are at one table).

Silver Spur Sponsor
$3,500

-One table of 10

-Logo featured on all event signage & event program.

-Logo in AMA Quarterly Newsletter

-Verbal recognition 1x's during event

-Social media spotlight

-Champagne/wine at table

-Branded table centerpiece

Blue Jean Sponsor
$5,000

-One table of 10

-Logo featured on all event signage & event program.

-Logo in AMA Quarterly Newsletter

-Verbal recognition 2x's during event

-Social media spotlight & website feature

-Champagne/wine at table

-Branded table centerpiece

The Diamond Denim Presenting Sponsor
$10,000

-Two table of 10

-Logo featured on all event signage & event program.

-Logo in AMA Quarterly Newsletter

-Verbal recognition 3x's during event

-Social media spotlight & website feature

-Champagne/wine at table

-One minute of stage time or video to say why you partnered with AMA

-Branded table centerpiece

