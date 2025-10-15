4th Annual I Was Here Gala

585 Wells St SW

Atlanta, GA 30312, USA

🌳 Presenting (Platinum) Sponsor
$20,000
*Premier logo placement on all event/media materials; name on stage backdrop; inclusion in press release

*16 tickets (2 VIP tables with premium placement & designated server) 5- drinks per seat (Top Shelf)

*8 VIP parking passes

*Verbal recognition + opportunity to give brief remarks

*Full-page ad in program booklet; featured on website & social media; exclusive sponsor spotlight

*Highlighted in monthly media outlets (newsletter, social media, website) for a year

*1 free access pass to our annual Wellness Retreat for 2 of the 16 guests

*Free order of Healing & Wellness Travel Set (up to 100 gift sets)

*50% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 100 t-shirts)

Root (Gold) Sponsor
$15,000
*Prominent logo on event  signage & digital promotions

*8 tickets (1 VIP table with priority placement & designated server) 3- drinks per seat (Top Shelf)

*4 VIP parking passes

*Verbal recognition during program

*Half-page ad in program booklet; featured in social media sponsor post

*Highlighted bi-monthly in media outlets (same as above) for a year

*1 free access pass to our annual Wellness Retreat for 1 of the 8 guests

*Free order of Healing & Wellness Travel Set (up to 50 gift sets)

*50% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 50 t-shirts)

Branch (Silver) Sponsor
$10,000
*Logo on event signage & select promotions

*8 tickets (1 reserved table) 2-drinks per seat (Wells)

*Verbal recognition during program

*Quarter-page ad in program booklet

*Highlighted quarterly in media outlets for a year

*50% off order of Healing & Wellness Travel Set (up to 100 gift sets)

*25% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 100 t-shirts)

Seed (Bronze) Sponsor
$5,000
*Logo included on shared sponsor signage & website

*4 tickets 1-drink per seat (Wells)

*Recognition in printed program

*Listing in event booklet

*Highlighted only on 1 media platform quarterly for a year

*50% off order of Healing & Wellness Travel Set (up to 50 gift sets)

*25% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 50 t-shirts)

Community Sponsor
$2,500
*Name listed on website & in program

*2 tickets

*Recognition in program booklet

*Listing in sponsor section

*Choice of 1 event promotion within the year

Angel Blessing
$1,500
*2 tickets

*Recognition of Angel Blessing

General Admission
$50
