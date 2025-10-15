4th Annual I Was Here Gala

*Premier logo placement on all event/media materials; name on stage backdrop; inclusion in press release
*16 tickets (2 VIP tables with premium placement & designated server) 5- drinks per seat (Top Shelf)
*8 VIP parking passes
*Verbal recognition + opportunity to give brief remarks
*Full-page ad in program booklet; featured on website & social media; exclusive sponsor spotlight
*Highlighted in monthly media outlets (newsletter, social media, website) for a year
*1 free access pass to our annual Wellness Retreat for 2 of the 16 guests
*Free order of Healing & Wellness Travel Set (up to 100 gift sets)
*50% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 100 t-shirts)
*Prominent logo on event signage & digital promotions
*8 tickets (1 VIP table with priority placement & designated server) 3- drinks per seat (Top Shelf)
*4 VIP parking passes
*Verbal recognition during program
*Half-page ad in program booklet; featured in social media sponsor post
*Highlighted bi-monthly in media outlets (same as above) for a year
*1 free access pass to our annual Wellness Retreat for 1 of the 8 guests
*Free order of Healing & Wellness Travel Set (up to 50 gift sets)
*50% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 50 t-shirts)
*Logo on event signage & select promotions
*8 tickets (1 reserved table) 2-drinks per seat (Wells)
*Verbal recognition during program
*Quarter-page ad in program booklet
*Highlighted quarterly in media outlets for a year
*50% off order of Healing & Wellness Travel Set (up to 100 gift sets)
*25% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 100 t-shirts)
*Logo included on shared sponsor signage & website
*4 tickets 1-drink per seat (Wells)
*Recognition in printed program
*Listing in event booklet
*Highlighted only on 1 media platform quarterly for a year
*50% off order of Healing & Wellness Travel Set (up to 50 gift sets)
*25% off 'Loud In My Skin' t-shirts from Game Changing Men (up to 50 t-shirts)
*Name listed on website & in program
*2 tickets
*Recognition in program booklet
*Listing in sponsor section
*Choice of 1 event promotion within the year
*2 tickets
*Recognition of Angel Blessing
