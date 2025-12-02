John Lewis Elementary PSCO

Hosted by

John Lewis Elementary PSCO

About this event

4th Grade Field Trip - National Building Museum

Field Trip Fee
$3

Please change the quantity to reflect the total number of 4rd grade students in your household.  


Cambie la cantidad para reflejar el número total de estudiantes de 4.er grado en su hogar.

Additional Field Trip Contributions
$3

If you would like to support field trips for all students, please do so in increments of $3!


Si desea apoyar las excursiones escolares para todos los estudiantes, ¡por favor hágalo en incrementos de $3!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!