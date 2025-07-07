Monthly Donation Clubs

Offered by
Renews monthly
✅ Occasional Newsletter
✅ Can Purchase Trail Badges
✅ FREE Member Badge
✅ Trail Meetup’s
✅ Voting Right’s as Member
✅ Facebook Group
✅ Your Donation is Tax Deductible
✅ 4WD Club Recognition
✅ Membership Card
Renews monthly
✅ Occasional Newsletter
✅ FREE Trail Badges as you complete them
✅ FREE Member Badge
✅ You’ll Get Frogged
✅ FREE Wristband
✅ 10% Discounts on Merch
✅ Trail Meetup’s
✅ Voting Right’s as Member
✅ Facebook Group
✅ Your Donation is Tax Deductible
✅ 4WD Club Recognition
✅ Membership Card
No expiration
✅ Occasional Newsletter
✅ Special Lifetime Member Badge
✅ Vinyl Lifetime Member Badge
✅ FREE Trail Badges as you complete them
✅ FREE Embroidered Hat
✅ 10% Discounts on Merch
✅ Trail Meetup’s
✅ Voting Right’s as Member
✅ Facebook Group
✅ Your Donation is Tax Deductible
✅ You’ll Get Frogged
✅ Rear Locker Club Recognition
✅ FREE Gifts throughout the Year
✅ Membership Card
✅ 1st year license plate included
Renews monthly
✅ Occasional Newsletter
✅ Can Purchase Trail Badges
✅ Volunteer Opportunities for the non profit
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!