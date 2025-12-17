Greater North Texas Hispanic Chamber of Commerce

Hosted by

5 de Mayo Fiesta 2026

1500 Parker Square Rd

Flower Mound, TX 75028, USA

🌟 Presenting Sponsor $5,000
$5,000

🌟 PRESENTING SPONSOR 🌟

Exclusive Top Sponsor – Maximum Visibility & Leadership Recognition

Benefits:

Brand Leadership

  • Exclusive designation as Presenting Sponsor
  • Event referred to as:
    “Cinco de Mayo 2026 presented by [Sponsor Name]”
  • Largest and most prominent logo placement on all marketing materials

Premium Visibility

  • Logo on main stage backdrop
  • Top logo placement on event website and promotional materials
  • Featured sponsor spotlight on GNTHCC social media (minimum 3 posts)

On-Site Presence

  • Premium booth space in high-traffic location
  • Opportunity to display banners and branded materials
  • Opportunity to provide promotional items or giveaways

Public Recognition

  • Verbal recognition throughout the event
  • Opportunity for brief on-stage remarks (2–3 minutes)
  • Recognition during Rey & Reina Scholarship presentation
  • *Complimentary 1 yr. GNTHCC membership (if not already a member)


💎 PLATINUM SPONSOR
$3,500

High Visibility & Prominent Community Leadership

Benefits:

Brand Visibility

  • Prominent logo placement on event marketing materials
  • Logo placement on website and sponsor signage
  • Featured sponsor recognition on GNTHCC social media (minimum 2 posts)

On-Site Presence

  • Premium booth space
  • Opportunity to display company banner
  • Opportunity to distribute promotional materials

Public Recognition

  • Verbal recognition from stage
  • Recognition during scholarship acknowledgments
  • Complimentary GNTHCC 1 yr. membership (if not already a member)

Community Impact

  • Recognition as scholarship and community supporter
🥇 GOLD SPONSOR
$2,500

Strong Brand Exposure & Business Engagement

Benefits:

Brand Recognition

  • Logo placement on event website and sponsor signage
  • Social media recognition (minimum 1 post)

On-Site Presence

  • Booth space included
  • Opportunity to distribute promotional materials

Event Recognition

  • Verbal recognition during event
  • Inclusion in sponsor thank-you announcements
  • *Complimentary GNTHCC membership (if not already a member)
🥈 SILVER SPONSOR
$1,000

Community Visibility & Event Participation

Benefits:

  • Logo placement on sponsor signage
  • Logo placement on event website
  • Shared booth space or promotional table
  • Social media acknowledgment
  • Recognition as event sponsor
🤝 🥉 BRONZE SPONSOR / COMMUNITY PARTNER
$500

Community Partners help make this family-friendly, cultural event possible.

  • Supporter Level – Ideal for Small Businesses & Community Partners

Benefits:

  • Business name listed on sponsor signage
  • Business name listed on event website
  • Social media thank-you recognition
  • Recognition as Community Partner supporting scholarships and cultural programs
