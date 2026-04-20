5-Piece Bathroom Mat Set / Juego de 5 Tapetes para Baño / Kit com 5 Tapetes para Banheiro

5-Piece Bathroom Mat Set $30 5-piece bathroom mat set. Soft, absorbent, and non-slip.

Includes: 1 large mat: 60" x 22" (152 x 56 cm)

1 medium mat: 34" x 21" (86 x 53 cm)

1 contour mat: 20" x 20" (51 x 51 cm)

1 lid cover: 16" x 18" (41 x 46 cm)

1 small mat: 17" x 24" (43 x 61 cm) Juego de 5 tapetes para baño. Suaves, absorbentes y antideslizantes.

Incluye: 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)

1 tapete mediano: 34" x 21" (86 x 53 cm)

1 tapete contorno para baño: 20" x 20" (51 x 51 cm)

1 cubierta para tapa del inodoro: 16" x 18" (41 x 46 cm)

1 tapete pequeño: 17" x 24" (43 x 61 cm)

Kit com 5 tapetes para banheiro. Macios, absorventes e antiderrapantes.

Inclui: 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)

1 tapete médio: 34" x 21" (86 x 53 cm)

1 tapete contorno para vaso: 20" x 20" (51 x 51 cm)

1 capa para tampa do vaso: 16" x 18" (41 x 46 cm)

1 tapete pequeno: 17" x 24" (43 x 61 cm) 5-piece bathroom mat set. Soft, absorbent, and non-slip.

Includes: 1 large mat: 60" x 22" (152 x 56 cm)

1 medium mat: 34" x 21" (86 x 53 cm)

1 contour mat: 20" x 20" (51 x 51 cm)

1 lid cover: 16" x 18" (41 x 46 cm)

1 small mat: 17" x 24" (43 x 61 cm) Juego de 5 tapetes para baño. Suaves, absorbentes y antideslizantes.

Incluye: 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)

1 tapete mediano: 34" x 21" (86 x 53 cm)

1 tapete contorno para baño: 20" x 20" (51 x 51 cm)

1 cubierta para tapa del inodoro: 16" x 18" (41 x 46 cm)

1 tapete pequeño: 17" x 24" (43 x 61 cm)

Kit com 5 tapetes para banheiro. Macios, absorventes e antiderrapantes.

Inclui: 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)

1 tapete médio: 34" x 21" (86 x 53 cm)

1 tapete contorno para vaso: 20" x 20" (51 x 51 cm)

1 capa para tampa do vaso: 16" x 18" (41 x 46 cm)

1 tapete pequeno: 17" x 24" (43 x 61 cm) More details... 0 Add to cart Add to cart

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