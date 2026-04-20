5-Piece Bathroom Mat Set / Juego de 5 Tapetes para Baño / Kit com 5 Tapetes para Banheiro

5-piece bathroom mat set. Soft, absorbent, and non-slip.
Includes:
- 1 large mat: 60" x 22" (152 x 56 cm)
- 1 medium mat: 34" x 21" (86 x 53 cm)
- 1 contour mat: 20" x 20" (51 x 51 cm)
- 1 lid cover: 16" x 18" (41 x 46 cm)
- 1 small mat: 17" x 24" (43 x 61 cm)
Juego de 5 tapetes para baño. Suaves, absorbentes y antideslizantes.
Incluye:
- 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)
- 1 tapete mediano: 34" x 21" (86 x 53 cm)
- 1 tapete contorno para baño: 20" x 20" (51 x 51 cm)
- 1 cubierta para tapa del inodoro: 16" x 18" (41 x 46 cm)
- 1 tapete pequeño: 17" x 24" (43 x 61 cm)
Kit com 5 tapetes para banheiro. Macios, absorventes e antiderrapantes.
Inclui:
- 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)
- 1 tapete médio: 34" x 21" (86 x 53 cm)
- 1 tapete contorno para vaso: 20" x 20" (51 x 51 cm)
- 1 capa para tampa do vaso: 16" x 18" (41 x 46 cm)
- 1 tapete pequeno: 17" x 24" (43 x 61 cm)
5-piece bathroom mat set. Soft, absorbent, and non-slip.
Includes:
- 1 large mat: 60" x 22" (152 x 56 cm)
- 1 medium mat: 34" x 21" (86 x 53 cm)
- 1 contour mat: 20" x 20" (51 x 51 cm)
- 1 lid cover: 16" x 18" (41 x 46 cm)
- 1 small mat: 17" x 24" (43 x 61 cm)
Juego de 5 tapetes para baño. Suaves, absorbentes y antideslizantes.
Incluye:
- 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)
- 1 tapete mediano: 34" x 21" (86 x 53 cm)
- 1 tapete contorno para baño: 20" x 20" (51 x 51 cm)
- 1 cubierta para tapa del inodoro: 16" x 18" (41 x 46 cm)
- 1 tapete pequeño: 17" x 24" (43 x 61 cm)
Kit com 5 tapetes para banheiro. Macios, absorventes e antiderrapantes.
Inclui:
- 1 tapete grande: 60" x 22" (152 x 56 cm)
- 1 tapete médio: 34" x 21" (86 x 53 cm)
- 1 tapete contorno para vaso: 20" x 20" (51 x 51 cm)
- 1 capa para tampa do vaso: 16" x 18" (41 x 46 cm)
- 1 tapete pequeno: 17" x 24" (43 x 61 cm)