Commissioned Charter Bus

DEPOSIT - MI XA (all campuses) - Charter Bus Ticket
$50
DEPOSIT ONLY! Total Cost is NOW $95 per seat.
(Originally $150)
A $50 Deposit is required to hold your seat. Balance is due prior to January 1st.
For all of Michigan Chi Alpha Campuses
UofM - H2O Campus Church
EMU Chi Alpha
MSU Chi Alpha
Wayne State Chi Alpha
LSSU Chi Alpha
WCC - Wolf Pack Chi Alpha
DEPOSIT ONLY! Total Cost is NOW $95 per seat.
(Originally $150)
A $50 Deposit is required to hold your seat. Balance is due prior to January 1st.
For all of Michigan Chi Alpha Campuses
UofM - H2O Campus Church
EMU Chi Alpha
MSU Chi Alpha
Wayne State Chi Alpha
LSSU Chi Alpha
WCC - Wolf Pack Chi Alpha
BALANCE for Charter Bus Ticket
$45
BALANCE ONLY! Total Cost is NOW $95 per seat.
(Originally $150)
This is to pay $45 balance ($95 minus $50 deposit).
Balance is due prior to January 1st.
BALANCE ONLY! Total Cost is NOW $95 per seat.
(Originally $150)
This is to pay $45 balance ($95 minus $50 deposit).
Balance is due prior to January 1st.
Hotel Room
$125
Hotel Rooms are two Queen Beds = Sleeps 4
This is PER PERSON Based on 4 PER ROOM
Hotel Rooms are two Queen Beds = Sleeps 4
This is PER PERSON Based on 4 PER ROOM
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!