Chi Alpha Christian Fellowship

Hosted by

Chi Alpha Christian Fellowship

About this event

Commissioned Charter Bus

DEPOSIT - MI XA (all campuses) - Charter Bus Ticket
$50
DEPOSIT ONLY! Total Cost is NOW $95 per seat. (Originally $150) A $50 Deposit is required to hold your seat. Balance is due prior to January 1st. For all of Michigan Chi Alpha Campuses UofM - H2O Campus Church EMU Chi Alpha MSU Chi Alpha Wayne State Chi Alpha LSSU Chi Alpha WCC - Wolf Pack Chi Alpha
BALANCE for Charter Bus Ticket
$45
BALANCE ONLY! Total Cost is NOW $95 per seat. (Originally $150) This is to pay $45 balance ($95 minus $50 deposit). Balance is due prior to January 1st.
Hotel Room
$125
Hotel Rooms are two Queen Beds = Sleeps 4 This is PER PERSON Based on 4 PER ROOM

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!