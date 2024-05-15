Hosted by

Good Causes Inc - Custodial

About this event

Sales closed

SPARC Park Tools & Material Auction

Pick-up location

Haight Hill Rd, Stanfordville, NY 12581, USA

Ridgid 15 amp 10 inch portable corded table saw item
Ridgid 15 amp 10 inch portable corded table saw
$200

Starting bid

SRP: $359 Link to product: https://www.homedepot.com/p/RIDGID-15-Amp-10-in-Portable-Corded-Jobsite-Table-Saw-with-Folding-Stand-R4518/309413142
Bosch Self leveling rotary laser kit item
Bosch Self leveling rotary laser kit
$350

Starting bid

SRP: $629 Link to product: https://www.homedepot.com/p/Bosch-800-ft-Rotary-Laser-Level-Complete-Kit-Self-Leveling-with-Hard-Carrying-Case-GRL-800-20-HVK/308736848
Dewalt Orbit Sander item
Dewalt Orbit Sander
$50

Starting bid

SRP: $84 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-3-Amp-Corded-5-in-Variable-Speed-Random-Orbital-Sander-DWE6423/311528803
Dewalt Orbit Sander item
Dewalt Orbit Sander
$50

Starting bid

SRP: $84 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-3-Amp-Corded-5-in-Variable-Speed-Random-Orbital-Sander-DWE6423/311528803
Ridgid 8 amp corded reversible drill item
Ridgid 8 amp corded reversible drill
$80

Starting bid

SRP: $139 Link: https://www.homedepot.com/p/RIDGID-8-Amp-Corded-1-2-in-Heavy-Duty-Variable-Speed-Reversible-Drill-R71111/100490046
Ridgid 8 amp corded reversible drill item
Ridgid 8 amp corded reversible drill
$80

Starting bid

SRP: $139 Link: https://www.homedepot.com/p/RIDGID-8-Amp-Corded-1-2-in-Heavy-Duty-Variable-Speed-Reversible-Drill-R71111/100490046
Ryobi Corded Belt Sander item
Ryobi Corded Belt Sander
$50

Starting bid

SRP: $99 Link: https://www.homedepot.com/p/RYOBI-6-Amp-Corded-3-in-W-x-18-in-L-Portable-Belt-Sander-BE319/205216313
Ryobi Corded Belt Sander item
Ryobi Corded Belt Sander
$50

Starting bid

SRP: $99 Link: https://www.homedepot.com/p/RYOBI-6-Amp-Corded-3-in-W-x-18-in-L-Portable-Belt-Sander-BE319/205216313
Dewalt Skill Saw - Cordless w/ battery item
Dewalt Skill Saw - Cordless w/ battery
$100

Starting bid

SRP: $139 (w/out battery) Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-20V-MAX-XR-Cordless-Brushless-7-1-4-in-Circular-Saw-Tool-Only-DCS570B/301547529
Dewalt Skill Saw - Cordless w/ battery item
Dewalt Skill Saw - Cordless w/ battery
$100

Starting bid

SRP: $139 (w/out battery) Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-20V-MAX-XR-Cordless-Brushless-7-1-4-in-Circular-Saw-Tool-Only-DCS570B/301547529
Millwaukee Band Saw - no battery, item
Millwaukee Band Saw - no battery,
$200

Starting bid

SRP: $379 Link:https://www.homedepot.com/p/Milwaukee-M18-FUEL-18V-Lithium-Ion-Brushless-Cordless-Deep-Cut-Band-Saw-Tool-Only-2729-20/205198632
Millwaukee Orbital Sawzall item
Millwaukee Orbital Sawzall
$125

Starting bid

SRP: $199 Link: https://www.homedepot.com/p/Milwaukee-15-Amp-1-1-4-in-Stroke-Orbital-SUPER-SAWZALL-Reciprocating-Saw-with-Hard-Case-6538-21/202101594
Dewalt Corded Angle Grinder item
Dewalt Corded Angle Grinder
$50

Starting bid

SRP: $99 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-11-Amp-Corded-4-5-in-Small-Angle-Grinder-DWE402W/206743975
Bosch Corded Palm Router item
Bosch Corded Palm Router
$80

Starting bid

SRP: $139 Link: https://www.amazon.com/Bosch-Colt-Variable-Speed-Router-GKF125CEN/dp/B01AX4A95S?th=1
Bosch Corded Palm Router item
Bosch Corded Palm Router
$80

Starting bid

SRP: $139 Link: https://www.amazon.com/Bosch-Colt-Variable-Speed-Router-GKF125CEN/dp/B01AX4A95S?th=1
Bosch Corded Palm Router item
Bosch Corded Palm Router
$80

Starting bid

SRP: $139 Link: https://www.amazon.com/Bosch-Colt-Variable-Speed-Router-GKF125CEN/dp/B01AX4A95S?th=1
Dewalt Cordless 20V router item
Dewalt Cordless 20V router
$100

Starting bid

SRP: $219 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-20V-MAX-XR-Cordless-Brushless-Fixed-Base-Compact-Router-Tool-Only-DCW600B/305964582
Dewalt Cordless 20V router item
Dewalt Cordless 20V router
$100

Starting bid

SRP: $219 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-20V-MAX-XR-Cordless-Brushless-Fixed-Base-Compact-Router-Tool-Only-DCW600B/305964582
Millwaukee Cordless Router w/ 5 amp battery item
Millwaukee Cordless Router w/ 5 amp battery
$175

Starting bid

SRP: $299 (with battery) Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/Milwaukee-M18-FUEL-18V-Lithium-Ion-Brushless-Cordless-Compact-Router-Tool-Only-2723-20/310179064
Ridgid 4amp Battery w/ Charger item
Ridgid 4amp Battery w/ Charger
$35

Starting bid

SRP: $59 (for one battery) Link to 2 batteries w/ charger: https://www.homedepot.com/p/RIDGID-18V-Lithium-Ion-2-4-0-Ah-Battery-Starter-Kit-with-Charger-and-Bag-AC93044SBN/314857616
Ridgid 18V Brushless Cordless Impact Wrench (tool only) item
Ridgid 18V Brushless Cordless Impact Wrench (tool only)
$150

Starting bid

SRP: $249 Link: https://www.homedepot.com/p/RIDGID-18V-Brushless-Cordless-4-Mode-1-2-in-High-Torque-Impact-Wrench-Tool-Only-R86212B/318370189
Ridgid 5amp Corded Router (never used) item
Ridgid 5amp Corded Router (never used)
$100

Starting bid

SRP: $139 Link: https://www.homedepot.com/p/RIDGID-5-5-Amp-Compact-Fixed-Base-Corded-Router-R24012/100337039
Millwaukee Jigsaw w/ 1.5amp battery item
Millwaukee Jigsaw w/ 1.5amp battery
$150

Starting bid

SRP: $279 w/ battery Link: https://www.homedepot.com/p/Milwaukee-M18-FUEL-18V-Lithium-Ion-Brushless-Cordless-Jig-Saw-Tool-Only-2737-20/305658170
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v) item
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v)
$80

Starting bid

SRP: $169 Link: https://www.lowes.com/pd/DEWALT-2-Tool-12-Volt-Max-Power-Tool-Combo-Kit-with-Soft-Case-Charger-Included-and-2-Batteries-Included/3309256
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v) item
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v)
$80

Starting bid

SRP: $169 Link: https://www.lowes.com/pd/DEWALT-2-Tool-12-Volt-Max-Power-Tool-Combo-Kit-with-Soft-Case-Charger-Included-and-2-Batteries-Included/3309256
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v) item
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v)
$80

Starting bid

SRP: $169 Link: https://www.lowes.com/pd/DEWALT-2-Tool-12-Volt-Max-Power-Tool-Combo-Kit-with-Soft-Case-Charger-Included-and-2-Batteries-Included/3309256
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v) item
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v)
$80

Starting bid

SRP: $169 Link: https://www.lowes.com/pd/DEWALT-2-Tool-12-Volt-Max-Power-Tool-Combo-Kit-with-Soft-Case-Charger-Included-and-2-Batteries-Included/3309256
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v) item
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v)
$80

Starting bid

SRP: $169 Link: https://www.lowes.com/pd/DEWALT-2-Tool-12-Volt-Max-Power-Tool-Combo-Kit-with-Soft-Case-Charger-Included-and-2-Batteries-Included/3309256
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v) item
Dewalt Impact Drill & Driver Combo (12v)
$80

Starting bid

SRP: $169 Link: https://www.lowes.com/pd/DEWALT-2-Tool-12-Volt-Max-Power-Tool-Combo-Kit-with-Soft-Case-Charger-Included-and-2-Batteries-Included/3309256
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v) item
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v)
$80

Starting bid

SRP: $159 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-Compact-1-4-in-Impact-Driver-2-20V-1-3Ah-Batteries-Charger-and-Bag-DCF809C2/308067645
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v) item
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v)
$80

Starting bid

SRP: $159 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-Compact-1-4-in-Impact-Driver-2-20V-1-3Ah-Batteries-Charger-and-Bag-DCF809C2/308067645
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v) item
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v)
$80

Starting bid

SRP: $159 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-Compact-1-4-in-Impact-Driver-2-20V-1-3Ah-Batteries-Charger-and-Bag-DCF809C2/308067645
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v) item
Dewalt Impact Driver Kit w/ 2 batteries (20v)
$80

Starting bid

SRP: $159 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-Compact-1-4-in-Impact-Driver-2-20V-1-3Ah-Batteries-Charger-and-Bag-DCF809C2/308067645
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery item
Dewalt Compact Impact Wrench 20v w/ 5amp battery
$200

Starting bid

SRP: $319 w/ battery Link to tool only: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-ATOMIC-20V-MAX-Cordless-Brushless-1-2-in-Variable-Speed-Impact-Wrench-Tool-Only-DCF921B/316627128
Dewalt Angle Grinder (small), corded NEW item
Dewalt Angle Grinder (small), corded NEW
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-7-Amp-4-5-in-Small-Corded-Angle-Grinder-with-1-Touch-Guard-DWE4011/203574137
Milwaukee 18v Batteries (2 pack) item
Milwaukee 18v Batteries (2 pack)
$100

Starting bid

SRP: $199 Link: https://www.homedepot.com/p/Milwaukee-M18-18-Volt-Lithium-Ion-XC-Extended-Capacity-5-0-Ah-Battery-Pack-2-Pack-48-11-1852/205783065
Fire Extinguisher item
Fire Extinguisher
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.amazon.com/Amerex-Chemical-Extinguisher-Vehicle-Bracket/dp/B00CMUN4RM
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord item
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord
$40

Starting bid

SRP: $80 Link: https://www.homedepot.com/p/Link2Home-60-ft-14-3-Extension-Cord-Storage-Reel-with-4-Grounded-Outlets-and-Overload-Circuit-Breaker-EM-EL-600-N/314329300
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord item
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord
$40

Starting bid

SRP: $80 Link: https://www.homedepot.com/p/Link2Home-60-ft-14-3-Extension-Cord-Storage-Reel-with-4-Grounded-Outlets-and-Overload-Circuit-Breaker-EM-EL-600-N/314329300
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord item
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord
$40

Starting bid

SRP: $80 Link: https://www.homedepot.com/p/Link2Home-60-ft-14-3-Extension-Cord-Storage-Reel-with-4-Grounded-Outlets-and-Overload-Circuit-Breaker-EM-EL-600-N/314329300
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord item
Link2Home 4 Grounded Outlet 60 Foot Cord
$40

Starting bid

SRP: $80 Link: https://www.homedepot.com/p/Link2Home-60-ft-14-3-Extension-Cord-Storage-Reel-with-4-Grounded-Outlets-and-Overload-Circuit-Breaker-EM-EL-600-N/314329300
5 Way Electrical Outlet (2 pack) item
5 Way Electrical Outlet (2 pack)
$1

Starting bid

SRP: $16 Link: https://www.amazon.com/Pack%E3%80%91SUPERDANNY-Extender-Splitter-Adapter-Electrical/dp/B08YZ5134M?th=1
5 Way Electrical Outlet (2 pack) item
5 Way Electrical Outlet (2 pack)
$1

Starting bid

SRP: $16 Link: https://www.amazon.com/Pack%E3%80%91SUPERDANNY-Extender-Splitter-Adapter-Electrical/dp/B08YZ5134M?th=1
5 Way Electrical Outlet (2 pack) item
5 Way Electrical Outlet (2 pack)
$1

Starting bid

SRP: $16 Link: https://www.amazon.com/Pack%E3%80%91SUPERDANNY-Extender-Splitter-Adapter-Electrical/dp/B08YZ5134M?th=1
3 Way Electrical Adapter (3 pack) item
3 Way Electrical Adapter (3 pack)
$1

Starting bid

SRP: $12 Link to product: https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-Heavy-Duty-Grounded-Triple-Tap-Adapter-LA-26/306625657
3 Way Electrical Adapter (3 pack) item
3 Way Electrical Adapter (3 pack)
$1

Starting bid

SRP: $12 Link to product: https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-Heavy-Duty-Grounded-Triple-Tap-Adapter-LA-26/306625657
3 Way Electrical Adapter (3 pack) item
3 Way Electrical Adapter (3 pack)
$1

Starting bid

SRP: $12 Link to product: https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-Heavy-Duty-Grounded-Triple-Tap-Adapter-LA-26/306625657
3 Way Electrical Adapter (3 pack) item
3 Way Electrical Adapter (3 pack)
$1

Starting bid

SRP: $12 Link to product: https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-Heavy-Duty-Grounded-Triple-Tap-Adapter-LA-26/306625657
3 Way Electrical Adapter (3 pack) item
3 Way Electrical Adapter (3 pack)
$1

Starting bid

SRP: $12 Link to product: https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-Heavy-Duty-Grounded-Triple-Tap-Adapter-LA-26/306625657
Dewalt 10 inch 60 teeth saw blade item
Dewalt 10 inch 60 teeth saw blade
$20

Starting bid

SRP: $35 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-10-in-60-Tooth-Table-or-Circular-Saw-Blade-DWA11060/318467102
Dewalt 10 inch 24 teeth saw blade item
Dewalt 10 inch 24 teeth saw blade
$10

Starting bid

SRP: $19 Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-10-in-24-Tooth-Table-Saw-Blade-DWA11024/318466918
50 Foot zip line cable item
50 Foot zip line cable
$50

Starting bid

SRP: $85 Link: https://www.amazon.com/Zipline-Heavy-duty-Galvanized-Aircraft-Backyard/dp/B0BZ8DCY6C?th=1
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use item
Anvil Wheelbarrow - for Garden Use
$40

Starting bid

SRP: $79 Link: https://www.homedepot.com/p/Anvil-5-cu-ft-Poly-With-Wood-Handles-35285/322408650
20 x 30 Medium Duty Tarp item
20 x 30 Medium Duty Tarp
$40

Starting bid

SRP: $89 Link: https://www.homedepot.com/p/Everbilt-Everbilt-20-ft-W-x-30-ft-L-Blue-Medium-Duty-Tarp-KSGP2030/204612090
20 x 30 Medium Duty Tarp item
20 x 30 Medium Duty Tarp
$40

Starting bid

SRP: $89 Link: https://www.homedepot.com/p/Everbilt-Everbilt-20-ft-W-x-30-ft-L-Blue-Medium-Duty-Tarp-KSGP2030/204612090
20 x 30 Medium Duty Tarp item
20 x 30 Medium Duty Tarp
$40

Starting bid

SRP: $89 Link: https://www.homedepot.com/p/Everbilt-Everbilt-20-ft-W-x-30-ft-L-Blue-Medium-Duty-Tarp-KSGP2030/204612090
20 x 30 Medium Duty Tarp item
20 x 30 Medium Duty Tarp
$40

Starting bid

SRP: $89 Link: https://www.homedepot.com/p/Everbilt-Everbilt-20-ft-W-x-30-ft-L-Blue-Medium-Duty-Tarp-KSGP2030/204612090
16 x 20 Medium Duty Tarp item
16 x 20 Medium Duty Tarp
$20

Starting bid

SRP: $50 Link: https://www.homedepot.com/p/Everbilt-16-ft-x-20-ft-Blue-Medium-Duty-Tarp-KSGP1620/204612089
Snow Guard Fence - 4 x 50 item
Snow Guard Fence - 4 x 50
$15

Starting bid

SRP: $28 Link: https://www.homedepot.com/p/YARDGARD-4-ft-x-50-ft-Orange-Plastic-Snow-Fence-889220A/202024119
Hard Hat item
Hard Hat
$1

Starting bid

SRP: $10 Link: https://www.uline.com/Product/Detail/S-10512Y/Hard-Hats/Hard-Hat-Yellow
Hard hat item
Hard hat
$1

Starting bid

SRP: $10 Link: https://www.uline.com/Product/Detail/S-10512Y/Hard-Hats/Hard-Hat-Yellow
Hard hat item
Hard hat
$1

Starting bid

SRP: $10 Link: https://www.uline.com/Product/Detail/S-10512Y/Hard-Hats/Hard-Hat-Yellow
50 Safety Glasses item
50 Safety Glasses
$1

Starting bid

SRP: $50 Link: https://www.uline.com/Product/Detail/H-5053/Safety-Glasses/Uline-Ice-Wraparound-Dispenser-Box
4 Box of Work 200 ct Rags
$10

Starting bid

SRP: $52 Link: https://www.homedepot.com/p/TOOLBOX-Z400-Natural-Fiber-White-Painter-s-Rags-200-Count-5820208/203776822
Ear Plugs (200 pack) item
Ear Plugs (200 pack)
$1

Starting bid

SRP: $15 Link: https://www.uline.com/Product/Detail/S-24617/Earplug-Dispensers/Uline-Bullet-Earplug-Refill
150 pack of Latex Glove item
150 pack of Latex Glove
$1

Starting bid

SRP: $20 Link: https://www.amazon.com/Curad-Powder-Free-Nitrile-Large-Count/dp/B00A8ERXTE
4 Pack Clorox Wipes item
4 Pack Clorox Wipes
$1

Starting bid

SRP: $18 Link: https://www.homedepot.com/p/Clorox-75-Count-Crisp-Lemon-and-Fresh-Scent-Bleach-Free-Disinfecting-Cleaning-Wipes-4-Pack-4460031162/305739885
10 pack Philips Screwdrivers item
10 pack Philips Screwdrivers
$1

Starting bid

SRP: $60 Link: https://www.homedepot.com/p/Husky-0-x-2-1-2-in-Phillips-Head-Screwdriver-210303440/204663552
12 pack Flat head screwdrivers item
12 pack Flat head screwdrivers
$1

Starting bid

SRP: $7 Link: https://www.homedepot.com/p/Husky-3-16-in-x-4-in-Slotted-Screwdriver-220804440/204663566
50 Count Index Card Pad (24 count) item
50 Count Index Card Pad (24 count)
$1

Starting bid

SRP: $60 Link: https://www.staples.com/staples-3-x-5-index-cards-lined-white-50-cards-pack-3-pack-carton-tr50991/product_257840
GRK Structural Screws (16 pounds), 6 inch, 5/16 item
GRK Structural Screws (16 pounds), 6 inch, 5/16
$130

Starting bid

SRP: $285 Link: https://www.amazon.com/GRK-772691102355-16-Inch-6-Inch-Screw/dp/B001PD107S/ref=asc_df_B001PD107S/
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound) item
Grip Rite 1 5/8 Screws (5 pound)
$15

Starting bid

SRP: $30 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-5-8-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screws-5-lbs-Pack-PTN158S5/100160887
Grip Rite 1 1/4 Screw (11 x 1 pound box) item
Grip Rite 1 1/4 Screw (11 x 1 pound box)
$50

Starting bid

SRP: $110 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-6-x-1-1-4-in-Philips-Bugle-Head-Coarse-Thread-Sharp-Point-Polymer-Coated-Exterior-Screw-1-lb-Pack-PTN114S1/100170151
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 3 1/2 Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $126 Link: https://www.amazon.com/P312STGDBK-Bugle-Coarse-Thread-Exterior/dp/B002YLPOJU
Grip Rite 2 Inch & 3 1/2 Inch Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 2 Inch & 3 1/2 Inch Star Head Screws (25 pounds)
$50

Starting bid

SRP: $105 Link: https://www.aftfasteners.com/grip-rite-3-1-2-prime-guard-plus-exterior-screws-10-gauge-star-drive-green-25-lb-bucket-lp312stbk/?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwgJyyBhCGARIsAK8LVLOzecsxYjqH5JdwMbOiAd5B1d9JX3xufxpr0Q3675xI65kaG_O53XoaApm8EALw_wcB
Grip Rite 2 1/2 x 9 inch Star Head Screws (25 pounds) item
Grip Rite 2 1/2 x 9 inch Star Head Screws (25 pounds)
$40

Starting bid

SRP: $117 Link: https://www.homedepot.com/p/Grip-Rite-9-x-2-1-2-in-Coarse-Brown-Internal-Square-Star-Drive-Composite-Deck-Screw-25-lb-Pack-N212CSBBK/202755195
Film Gard 20 x 100 foot clear plastic sheeting item
Film Gard 20 x 100 foot clear plastic sheeting
$40

Starting bid

SRP: $91 Link: https://www.uline.com/Product/Detail/S-5136/Plastic-Sheeting/Clear-Poly-Sheeting-4-Mil-20-x-100
10 Foot Pop Up Tent item
10 Foot Pop Up Tent
$50

Starting bid

SRP: $130 Link: https://www.amazon.com/Best-Choice-Products-1-Person-Portable/dp/B0C8895SFS
10 Foot Pop Up Tent item
10 Foot Pop Up Tent
$50

Starting bid

SRP: $130 Link: https://www.amazon.com/Best-Choice-Products-1-Person-Portable/dp/B0C8895SFS
10 Foot Pop Up Tent item
10 Foot Pop Up Tent
$50

Starting bid

SRP: $130 Link: https://www.amazon.com/Best-Choice-Products-1-Person-Portable/dp/B0C8895SFS
6 1/2 24 Tooth Dewalt Saw Blade (9 count) item
6 1/2 24 Tooth Dewalt Saw Blade (9 count)
$40

Starting bid

SRP: $13 each ($117 total) Link: https://www.homedepot.com/p/DEWALT-6-1-2-in-24-Tooth-Circular-Saw-Blade-DWA161224/317657114
10 Outlet Surge Protector item
10 Outlet Surge Protector
$15

Starting bid

SRP: $45 Link: https://www.homedepot.com/p/Commercial-Electric-15-ft-10-Outlet-All-Metal-Surge-Protector-YLPT-46-1/305022660

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!