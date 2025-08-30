52nd Musictown Ball

66 State Rd

Westport, MA 02790, USA

Boneless Stuffed Breast of Chicken
$40

Comes with garden salad w/dressing as appetizer; mashed potatoes and veggies as sides to meal; cookies & brownies for dessert.

Pasta Primavera (Vegetarian)
$40

Comes with garden salad w/dressing as appetizer; cookies & brownies for dessert.

Gluten Free Scrod
$40

Comes with garden salad w/dressing as appetizer; mashed potatoes and veggies as sides to meal; cookies & brownies for dessert.

Gluten Free Chicken
$40

Comes with garden salad w/dressing as appetizer; mashed potatoes and veggies as sides to meal; cookies & brownies for dessert.

Chicken Fingers & Fries
$25

Comes with garden salad w/dressing as appetizer; cookies & brownies for dessert.

Add a donation for Somerset Friends of Music

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!