Silent Auction for Christ the King Catholic Parish

742 Arlington Rd N, Jacksonville, FL 32211

#1 "Hook and Sinker" Guy Harvey Hotel & Beach Towels
$90

Starting bid

Guy Harvey St Augustine Oceanfront Resort one nite stay plus two beach towels. Value: $375
#2A "Dirt Days" Motorcross Helmet
$40

Starting bid

Jax Powersports: Motorcross Helmet - Thor (Small Adult) Value: $100
#2B "Dirt Days" Motorcross Helmet
$50

Starting bid

Jax Powersports: Motorcross Helmet - Vaporwave (Large Adult) Value: $130
#2C&D: "Daytona Dreamer" Helmets
$100

Starting bid

Jax Powersports: Daytona Dragon Skull (Med Adult) & Make Um Pay (Small Adult) Helmets Value: $240
#2E "Daytona Dreamer" Captain America Helmet
$50

Starting bid

Jax Powersports: Daytona Captain America Stealth (Med Adult) Helmet Value: $120
#3 "Romantic Riverfront" Hyatt Regency Downtown
$80

Starting bid

Stay for 2 Nights + Breakfast for 2. Value: $220
#4 "Creative Minds" Art Supplies, Class & Paintings
$80

Starting bid

Jerry's Artarama Art Lovers Basket Painting with a Twist: Paint By Twist Custom Class GC Painting with a Twist: Two "Paint By Twist" Artist Paintings Value: $260
#5 "Bourbon Street" Liquor & Coffee
$80

Starting bid

- Four Fathers Distillery Basket (Bourbon, Vodka, Rum ) - Tipsy Bean Coffee: Jo2Go Basket (Women-owned company out of Erie, PA) Value: $260
#6 "The World is Your Oyster" Painting from Stellars Gallery
$190

Starting bid

The World is My Oyster Painting Value: $925
#7 "Loving Life" Natural Life Happy Box & Kayak Rental
$60

Starting bid

Natural Life Happy Box Two hour kayak rental from North Guana Outpost Value: $300
#8 "On the Go" Cart filled with Gourmet Popcorn
$40

Starting bid

- North Guana Outposts: All Terrain Cart - Gordon's Restaurant: Gourmet Popcorn Variety Value: $150
#9 "Life's A Beach" One Ocean Resort & Peterbrooke
$180

Starting bid

One Ocean Resort and Spa 2-nite/3-day stay Peterbrooke Chocolate Basket Value: $825
#10 "Kick up Your Heels" Dance Lessons
$120

Starting bid

A Social Affair Dance Studio: Includes five (5) personal private lessons AND five (5) weeks of unlimited group class lessons & practice party sessions. Learn ballroom, social, country western, Latin and more. Singles and couples welcome. No experience necessary. Value: $550
#11 "Sights in St. Augustine" Lighthouse & Alligators
$60

Starting bid

St. Augustine Lighthouse Family 4 Pack Admission St. Augustine Alligator Farm: One Day Adventure Pass for Four Value: $210
#12 "Movies & More" VIP Dinner, Movie & Popcorn
$70

Starting bid

Terra Gaucha Brazilian Steakhouse: VIP Lunch or Dinner for 2. Cinemark Movie Theatre: 2 VIP admission Gordon's Restaurant Market: Gourmet Popcorn/Buckets Value: $240
#13 "Emerald Greens" Golf for 4 and towels
$80

Starting bid

- Deercreek Country Club: Golf for Four - Edwin Watts Golf: Three Golf Ball Towels Value: $265
#14 "Boys Night" Golf, Beer & Cigars
$50

Starting bid

Edwin Watts Golf: Golf Club/Scrub Bucket/Backpack Caddy Budweiser: Case of Bud Light Aromas Cigars: Cigars/Cigar Cutter and Lighter Value: $130
#15 "First Class" Book & Cigars
$80

Starting bid

- Second Wind Cigars: Box of Alec Bradley Kintsugi Cigars - San Marco Books and More: The Great Gatsby Book Value: $220
#16 "Go Buck Wild" Theme Park, Horses & Blanket
$90

Starting bid

- Wild Adventures GA: Four Single Day Admission Tickets - Diamond D Ranch: One hour trail ride - Midnight Sun: Southwestern Blanket 50 x 60 Value: $250
#17 "The Main Event" Family Fun Pass for 4
$80

Starting bid

All Day Fun Pass for Four at the Main Event Jacksonville Value: $300
#18 "Island Time" Hotel & Cornhole Set
$140

Starting bid

- Margaritaville Hotel & Resort- One Night Stay - Mystic Cornhole - Custom Beach Theme Cornhole Set Value: $550
#19 "Wine & More!" Wine Tasting Class
$15

Starting bid

Total Wine: Private Wine Tasting Class for 20 Host a private wine tasting class in our beautiful classroom. We offer multiple package levels and different themes to choose from. Value $600
#20 "Grillin' and Chillin' " Gas Grill, Apron, Beer and more
$110

Starting bid

- Home Depot Regency: Dyno Pro 4 Burner w/Searer Grill and Cooking Apron -Case of Budweiser Beer Value: $365
#21 "Cocktails and Culture" Symphony & Dinner
$60

Starting bid

Jacksonville Symphony - Two tickets to One Concert River and Post Gift Certificate - Dinner Value: $200
#22 "Isn't She Lovely?" Pedi, Bag & Scarves
$60

Starting bid

Nail Boulevard: Royale Pedicure Palmetto Moon: HOBO Shoulder Bag & BOHO & Bohemian Scarves Value: $145
#23 "Ace is the Place" Yeti Cooler and Beer
$80

Starting bid

Proctor Ace Hardware: YETI Tundra 45 Cosmic Lilac 54-can Hard Cooler Value: $260
#24 "Family Play Time" Waterpark, Laser Tag, Crayola & Game
$110

Starting bid

- Adventure Landing: Four Full Day Waterpark Admission - Batt Family Fun Center: - Private Laser Party for 10 - Crayola Experience: Two Day Admission Passes Games Galore: Playstation 5 video game Value: $410
#25 "Always Time 4 Wine" Wine Class, Appetizers and Popcorn
$40

Starting bid

Cooper's Hawk Private Wine Class for Four Cooper's Hawk Three Wine "Mini" Themed Plates and Gourmet Popcorn Basket Value: $130
#26 "Ice, Ice, Baby" Icemen Game Tickets
$60

Starting bid

4 pack family "center ice" tickets to any 2024-25 home game. Based on availability. Value: $200
#27A "For the Foodie" Gift Baskets and Gift Cards
$60

Starting bid

Sonny's BBQ Gift Basket Outback Steakhouse Gift Certificates Value: $160
#27B "For the Foodie" Gift Baskets and Gift Cards
$50

Starting bid

Texas Roadhouse Gift Basket Stonewood Grill & Tavern Gift Certificate Chuys Mexican Restaurant Gift Certificate Value: $150
#28A "Spiritual Canvas #1" Passio Christi & the Rugged Cross
$10

Starting bid

Passio Christi & the Rugged Cross Gold and Black Icon, carved over wood. by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $35
#28B "Spiritual Canvas #2" Our Lady of La Leche carving
$25

Starting bid

Our Lady of la Leche flower carving on Round Bass Wood Slice by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $50
#28C "Spiritual Canvas #3" Our Lady of La Leche gold scroll
$25

Starting bid

Our Lady of la Leche on Gold Scroll Icon by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $70
#28D "Spiritual Canvas #4" The Pieta
$25

Starting bid

The Pieta of Michelangelo Icon over Whitewash Wood by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $70
#28E "Spiritual Canvas #5" The Sacred Heart of Jesus
$40

Starting bid

The Sacred Heart of Jesus Silver Icon on Canvas by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $100
#28F "Spiritual Canvas #6" The Assumption of Mary
$100

Starting bid

The Assumption of Mary Circle Silver Icon on Accacia Wood by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $200
#28G "Spiritual Canvas #7" The Crucifixion
$150

Starting bid

The Crucifixion & the 4 Attitudes of Prayer Painting on Canvas by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $400
#28H "Spiritual Canvas #8" The HOLY FAMILY
$350

Starting bid

The HOLY FAMILY Gold ICON on Big Canvas by Brother Greggy from Home of the Mother Value: $900
#29 "Barista Time" Coffee, Chocolate, etc.
$50

Starting bid

- Bitty & Beau Coffee Shop: Basket with lunchbox - Tipsy Coffee: Mini 1 cup Expresso and Stove Top Unit - Biggby Coffee Basket - Kilwins Chocolates Basket Value: $180
#30 "Home Alone" Parents Basket
$90

Starting bid

Basket by the Middle School Classes at CTK: A variety of liquors, candles, snacks and dinner gift card Value: $275
#31 "Couples Night Out" Hotel, Dinner and Movie
$180

Starting bid

- Two Night Stay at Aloft - VIP Dinner for Two at Terra Gaucha Brazilian Steakhouse - Two VIP Admission to Cinemark Value: $410
#32 "Zoollusionist" Magic Show, Zoo and Sweets
$85

Starting bid

- Two Admission Tickets to Florida Theatre (ILLUSIONIST Rick Thomas May 4, 2025) - Jacksonville Zoo Family 4-Pack Tickets - Peterbrooke Basket - Sweet Pete's $25 Gift Certificate Value: $284
#33 "Getaway" Luggage Set
$100

Starting bid

Samsonite Freeform 2 Piece Luggage Set (Black) Value: $440 Extremely lightweight and durable, Freeform has been created to bring the strength and maneuverability our customers have come to expect, combined with a truly unique design. With a more streamlined panel, an increased packing capacity, and thoughtfully integrated components. Carry-On Overall: 23 in. x 15 in. x 10 in | 6.5 lbs Large Overall: 31.1 in. x 20.9 in. x 13.8 in. | 9.6 lbs
#34 “Gold and Diamonds” Pendant & Chain & Diamonds
$225

Starting bid

- Underwood's: Flip Flop pendant and 18" chain Value: $595 - Beards Jewelers $200 Gift Certificate Total Value: $795
#35 "Taste of the Town Center" Dinners
$60

Starting bid

- Seasons 52 ($52 Gift Card with wine glass) - J Alexanders $100 Gift Card Value: $160
#36 "Beachin' It'" Beach Tote
$65

Starting bid

Turner Ace Hardware: Beach tote filled with beach goodies. Value: $165
#37 "Decadent Delight Night" Movies, Ice Cream and more
$40

Starting bid

$40 Cinemark GC $30 Brusters GC movie candy sodas Value: $120

