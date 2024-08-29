Horses 4 Heroes Inc Memberships 2025

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Membership in Horses4Heroes shows your support of our mission and vision to create and deliver affordable programs with horses for local heroes and their families. We offer a FREE Lifetime Hero Membership for Adults, Active Duty service members, Veterans, and First Responders.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Not a hero? You can be our HERO by joining as a FRIEND, also a LIFETIME membership. Join once and you're part of our organization. Members are always guaranteed the lowest price or fee for services for your membership level.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
We support our Community Partners in Las Vegas with a Free Lifetime Membership. For more information on how to register your organization, email [email protected]. Community partners include Lexicon Bank, Wynn Resort, CASA, Foster Parents, Mama Social Las Vegas, Las Vegas Parents Club, Mommy and Me West, and DAD Inc.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
We offer a FREE Lifetime membership to to our Neighbors NW Las Vegas including 89129/89149/89131/89166.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Healthcare Workers, Teachers (classroom and homeschool), our Foster Parents are Heroes, too. All spouses and immediate family members are included. We also offer a FREE membership to our community partners include Mama Social and Las Vegas Parents Club.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
We are proud to offer Las Vegas Natural History Museum members a FREE membership in Horses4Heroes. Offer expires 5/31/2025.
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
We offer a FREE membership in Horses4Heroes for adult pass holders. Membership benefits are available to all immediate family members.
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing