eventClosed

Soroptimist International Mid Atlantic Online's Silent Auction

Pair of Handmade Lace Doilies item
Pair of Handmade Lace Doilies item
Pair of Handmade Lace Doilies
$25

auctionV2.input.startingBid

14 inch doilies
Wedgewood Jasperware Pitcher item
Wedgewood Jasperware Pitcher item
Wedgewood Jasperware Pitcher item
Wedgewood Jasperware Pitcher
$75

auctionV2.input.startingBid

This item is just over 5" tall and 4" wide. It is in excellent condition. The stamp is on the bottom and shows that it was made in England. The pitcher is vintage style in blue with cream color sacrifice figures. Soup can for size only
Soft-sided Handbag item
Soft-sided Handbag item
Soft-sided Handbag item
Soft-sided Handbag
$50

auctionV2.input.startingBid

Made in India
Homemade Fudge item
Homemade Fudge item
Homemade Fudge
$15

auctionV2.input.startingBid

Homemade Fudge made lovingly by one of our members. 2.5 lbs.
Handmade Knitted Hat, Pair of Gloves, and Slippers item
Handmade Knitted Hat, Pair of Gloves, and Slippers
$20

auctionV2.input.startingBid

The hat is for a newborn baby. The mittens will fit teenagers to adult and the slippers will fit teenager to adult. A friend of ours made them.
Necklace item
Necklace item
Necklace item
Necklace
$18

auctionV2.input.startingBid

These beautiful necklaces are made by one of very talented members. She can also make them in different colors.
Place Mats item
Place Mats item
Place Mats item
Place Mats
$40

auctionV2.input.startingBid

A set of four place mats with pink mats on the bottom, covered with white lace-trimmed topper. The condition is Excellent. They create a lovely table for a ladies luncheon or tea. Place mats are 19" x 13". They are cotton-crocheted. Market value is $100
Doily item
Doily
$20

auctionV2.input.startingBid

A pink, rose and white doily that one of our members now deceased Aunt hand crocheted. The doily is 12" in diameter.
The Garden Gate item
The Garden Gate item
The Garden Gate
$80

auctionV2.input.startingBid

This Framed photo is 34" X 29.5". It is a Longaberger picture called "The Garden Gate". It is in lovely heavy wooden frame, matted and covered in glass. This beautiful piece is valued at over $250.00.
Tea Pot item
Tea Pot item
Tea Pot
$35

auctionV2.input.startingBid

Beautiful tea pot and a 96 page Victoria Classics TEA PLEASURES Magazine Celebrating the Art of Tea. This Magazine is a complete guide of the Rituals of Tea, delectable fare, essentials for serving and favorite tearoom destinations.
Dooney and Bourke item
Dooney and Bourke item
Dooney and Bourke
$50

auctionV2.input.startingBid

Beautiful Dooney and Bourke purse barely used.
Purse item
Purse item
Purse
$50

auctionV2.input.startingBid

Brahmin Marley Blue Hombre Melbourne Croc Embossed leather cross-body bag. 6" wide x 7.5" tall x 1.5" opening. Great for evenings out when you only need a cellphone, keys, and a credit card.
Brahmin Purse item
Brahmin Purse item
Brahmin Purse item
Brahmin Purse
$50

auctionV2.input.startingBid

Brahmin medium Irene-Obsidian Melbourne 14" wide x 10.5" tall x 6" opening. Market value is $100. Slightly used
Purse item
Purse item
Purse
$50

auctionV2.input.startingBid

Brahmin Bag Black Shoulder Bag medium/large Croc-Embossed Leather Cross-body Purse. 6" wide x 7.5" tall x 1.5" opening. Great evening purse, but for essentials only
Doilies item
Doilies item
Doilies
$15

auctionV2.input.startingBid

Pair of hand made 8" doilies
Self Care Basket item
Self Care Basket item
Self Care Basket item
Self Care Basket
$25

auctionV2.input.startingBid

This lovely basket includes a super soft blanket, a steel wine glass that keeps it cold for hours, warm fuzzy socks. Also in the basket are beautiful home made candles and soaps.
Crochet Bag item
Crochet Bag item
Crochet Bag item
Crochet Bag
$30

auctionV2.input.startingBid

This fun bag was hand crocheted by one of our members' mother. It's new and has one pocket on the inside.
Tea Set item
Tea Set
$45

auctionV2.input.startingBid

"London Experience Tea Gift" and the seal on it says "PRINCE GEORGE - A King is Born 22nd July 2013" That can be put with the Mug & Coaster - Dartford, UK - Microwave and Dishwasher Safe.
Storage Book item
Storage Book item
Storage Book
$30

auctionV2.input.startingBid

LIVE Laugh Love "book" box with the napkins and napkin rings inside.
Pair of Lace Doilies item
Pair of Lace Doilies item
Pair of Lace Doilies
$30

auctionV2.input.startingBid

The larger doily is a 12" diameter doily. The smaller doily is 10" x 12"
Financial Planning item
Financial Planning item
Financial Planning item
Financial Planning
$300

auctionV2.input.startingBid

A personal Financial Plan prepared for you by a Retired Certified Financial and Enrolled Agent (CFP-EA). Two books that would be included in this Silent Auction Item: "The Wealthy Barber" (over 2 Million sold) and "The Richest Man in Babylon" (over 5 Million sold). The person(s) who purchases this silent auction package would be responsible for at least scanning these books and providing a list of things owned and things owed (Assets and Liabilities) as well as income and outgo (Cash Flow) and provide those lists for me via email (provided to the winner) before our first financial planning Zoom meeting. Valued at $1000.
A Masterpiece of Poetry for Women Laminated and Crafted wit item
A Masterpiece of Poetry for Women Laminated and Crafted wit item
A Masterpiece of Poetry for Women Laminated and Crafted wit
$70

auctionV2.input.startingBid

It is aimed to empower women through art and culture to know their role and enhance their skills in leadership and general upliftment of the society to break the cycle of trauma and violence in society. 17" by 11"
Hand-crocheted hand bag item
Hand-crocheted hand bag item
Hand-crocheted hand bag
$25

auctionV2.input.startingBid

blue with optional sew on flowers. 6" x 10" + 4: handle
Hand-crocheted mini-bag, pink with pull string by member, item
Hand-crocheted mini-bag, pink with pull string by member, item
Hand-crocheted mini-bag, pink with pull string by member,
$20

auctionV2.input.startingBid

pink with pull string by one of our members. 5" by 6"
Hand embroidered baseball cap. item
Hand embroidered baseball cap. item
Hand embroidered baseball cap. item
Hand embroidered baseball cap.
$40

auctionV2.input.startingBid

Made of Cotton duck fabric. Choose from various designs.
Hand-cut vintage wood, hand finished & turned ballpoint pens item
Hand-cut vintage wood, hand finished & turned ballpoint pens item
Hand-cut vintage wood, hand finished & turned ballpoint pens item
Hand-cut vintage wood, hand finished & turned ballpoint pens
$20

auctionV2.input.startingBid

Vintage woods, black walnut, spruce, or acrylic pens , 6" long. Bid is for a single pen only

common:zeffyTipDisclaimerTicketing