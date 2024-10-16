Fostoria Neighborhood Association's annual raffle 2024

Each ticket enters you into a drawing for quality prizes from Vicksburg area businesses.
Prizes include:
- Overnight Stays at Oak Hall and Anchuca
- A gourmet dinner for six courtesy of Chef William Furlong
- Date night at Anchuca
- Gift items from Porchfest Sponsors
AND MUCH MORE!
Each ticket enters you into a drawing for quality prizes from Vicksburg area businesses.
Prizes include:
- Overnight Stays at Oak Hall and Anchuca
- A gourmet dinner for six courtesy of Chef William Furlong
- Date night at Anchuca
- Gift items from Porchfest Sponsors
AND MUCH MORE!