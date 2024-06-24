Southern Burlington County NAACP Membership

Adult Annual
$30

Youth Annual
$10

Silver Life FULL
$750

Silver Life INSTALLMENT
$75

Gold Life FULL
$1,500

Gold Life INSTALLMENT
$150

Diamond Life FULL
$2,500

Diamond Life INSTALLMENT
$250

Junior Life (Age 13 & under) FULL
$100

Junior Life (Age 13 & under) INSTALLMENT
$25

Bronze Life (Age 14-20) FULL
$400

Bronze Life (Age 14-20)
$50

Corporate
$5,000

