Congregation Crown of Israel
Congregation Crown of Israel Memberships 5755
Membership + 2 Seats (1 by men and 1 by women)
$360
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
select
Membership Only
$180
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
select
Seat Only
$180
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
select
Additional Seat.
$100
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Only available in conjuction with the $360 membership option.
Only available in conjuction with the $360 membership option.
seeMoreDetailsMobile
select
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout