eventClosed

Hope's Silent Auction

auction.pickupLocation

117 2nd St NW, Aitkin, MN 56431, USA

#1 Frozen Quilt item
#1 Frozen Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

47"x57"
#2 Frozen Quilt item
#2 Frozen Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

47"x47"
#3 Nascar Quilt item
#3 Nascar Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

47"x46"
#4 Fall Quilt item
#4 Fall Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

57.5"x77"
#5 Minnesota Sports Quilt item
#5 Minnesota Sports Quilt
$50

auctionV2.input.startingBid

59"x77"
#6 Holly Hobbie Quilt item
#6 Holly Hobbie Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

43"x59"
#7 Red, White & Blue Quilt item
#7 Red, White & Blue Quilt
$50

auctionV2.input.startingBid

43"x59"
#8 Floral & Butterfly Quilt item
#8 Floral & Butterfly Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

54"x80.5
#9 Packers Quilt item
#9 Packers Quilt
$50

auctionV2.input.startingBid

44"x34"
#10 Polar Bears Quilt item
#10 Polar Bears Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

50.5x52.5"
#11 Green & Purple item
#11 Green & Purple
$40

auctionV2.input.startingBid

61"x81"
#12 Circle Quilt item
#12 Circle Quilt
$50

auctionV2.input.startingBid

47"x48"
#13 Vikings Quilt item
#13 Vikings Quilt
$50

auctionV2.input.startingBid

57"x75"
#14 Maroon Quilt item
#14 Maroon Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

42.5"x48"
#15 Christmas Quilt item
#15 Christmas Quilt
$50

auctionV2.input.startingBid

59"x77"
#16 Baby Floral Quilt item
#16 Baby Floral Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

35"x37.5"
#17 Ninja Turtles Quilt item
#17 Ninja Turtles Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

34"x41"
#18 Baby Quilt item
#18 Baby Quilt
$40

auctionV2.input.startingBid

28.5"x33.5"
#19 John Deere item
#19 John Deere
$30

auctionV2.input.startingBid

52"x36"

common:zeffyTipDisclaimerTicketing