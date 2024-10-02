Vikingland Curling Club Dues (2024-2025)

Full Wednesday Night League
$300
Includes United States Curling Association (USCA), Minnesota Curling Association (MCA) dues, membership insurance, Vikingland Curling Club voting rights and ice fees associated with league play and open curling events.
Alternate
$120
Includes United States Curling Association (USCA), Minnesota Curling Association (MCA) dues, membership insurance, Vikingland Curling Club voting rights and ice fees associated with league play and open curling events.
Guest Fee
$15
Guest Fee with Curling Instruction
$30
Social Member - Non-curler
$40
USCA, MCA, & VCC voting member.
