Safe Haven Baby Boxes Silent Auction For Austin, TX

RAO’S Homemade Basket $350 value item
RAO’S Homemade Basket $350 value
$85

Includes $100 central market gift card, 4 jars of RAO’S Marinara (Red Wine, White Truffle, Calabrian Chili, Cardoncelli Mushroom), olive oil, balsamic vinaigrette, 3 packs of rigatoni pasta, and more! Starting bid: $85 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Camp Bow Wow SW basket $125 value item
Camp Bow Wow SW basket $125 value
$30

Include 3 days of daycare and a bath at 5200 electric Ave, Spicewood. Jungle pals frog dog toy, bag of Ruff Puffs treats, Camp Bow Wow swag, and a rawhide treat. Staring bid: $30* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Pabst Blue Ribbon Tin Tacker Sign $50 value item
Pabst Blue Ribbon Tin Tacker Sign $50 value
$10

Starting bid: $10* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737. * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Pacifico Beer Tin Tacker Sign $50 value (1 of 2) item
Pacifico Beer Tin Tacker Sign $50 value (1 of 2)
$10

Two separate listing for this item since two are available. Starting bid: $10 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Pacifico Beer Tin Tacker Sign $50 value (2 of 2) item
Pacifico Beer Tin Tacker Sign $50 value (2 of 2)
$10

Two separate listing for this item since two are available. Starting bid: $10 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Miller Lite Austin City Limits Tin Tacker $50 value item
Miller Lite Austin City Limits Tin Tacker $50 value
$10

Starting bid: $10 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Corona Premier Glass Framed Mirror $100 value item
Corona Premier Glass Framed Mirror $100 value
$20

Staring bid: $20 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Shiner Bock Beer Wooden Guitar Sign $60 value (1 of 2) item
Shiner Bock Beer Wooden Guitar Sign $60 value (1 of 2)
$10

Two separate listing for this item since two are available. Starting bid: $10 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Shiner Bock Beer Wooden Guitar Sign $60 value (2 of 2) item
Shiner Bock Beer Wooden Guitar Sign $60 value (2 of 2)
$10

Two separate listing for this item since two are available. Starting bid: $10 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Southern Comfort Cooler w/ mixed spirits $175 value item
Southern Comfort Cooler w/ mixed spirits $175 value
$60

Includes one Southern Comfort Cooler, 1 750ml bottle of Sobieski Vodka, 1 1.75L bottle of JP. Wisers Deluxe Canadian Whiskey, 2 750ml bottles of Misunderstood Ginger Spiced Whiskey, 1 750ml Devils River Bourbon Whiskey gift pack, and 1 Truly Hard Seltzer plastic mug. Starting bid: $60* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737. * ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Signed Jason Momoa Vodka $125 value (1 of 2) item
Signed Jason Momoa Vodka $125 value (1 of 2)
$30

Signed Jason Momoa (Aqua Man) Meili Vodka Bottle $125 Value. Two separate listing for this item since two are available. Starting bid: $30 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Signed Jason Momoa Vodka $125 value (2 of 2) item
Signed Jason Momoa Vodka $125 value (2 of 2)
$30

Signed Jason Momoa (Aqua Man) Meili Vodka Bottle $125 Value. Two separate listing for this item since two are available. Starting bid: $30 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Crafty Lane ATX Horns Hat $30 value item
Crafty Lane ATX Horns Hat $30 value
$10

* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Crafty Lane ATX Rose Hat $30 value item
Crafty Lane ATX Rose Hat $30 value
$10

* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Crafty Lane ATX Pickleball Hat $30 value item
Crafty Lane ATX Pickleball Hat $30 value
$10

* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Crafty Lane ATX Mini Mouse Hat $30 value item
Crafty Lane ATX Mini Mouse Hat $30 value
$10

* Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Tito’s Vodka Basket $125 value item
Tito’s Vodka Basket $125 value
$30

Includes 2 1.75L bottles of Tito’s Vodka and 12 50ml bottles of Tito’s Vodka. Starting bid: $30 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Woodford Reserve Bottle $175 value item
Woodford Reserve Bottle $175 value
$60

Woodford Reserve Masters Collection 750ml bottle. Batch proof 119.8. Starting bid $60 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Empowered Beginnings gift certificate $125 value item
Empowered Beginnings gift certificate $125 value
$40

Includes ask me anything sleep consultation call. Starting bid: $40 *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
Empowered Beginnings gift certificate $450 value item
Empowered Beginnings gift certificate $450 value
$100

Includes group hypnobirthing class series. Starting bid $100 *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
Birth, Baby! Academy gift certificate $750 value item
Birth, Baby! Academy gift certificate $750 value
$150

Includes online, self-paced birth doula training. Starting bid: $150 Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
White Claw Spirits Basket $175 value item
White Claw Spirits Basket $175 value
$60

Includes 2 White Claw branded bar mats, hat, fruit/garnish tray, light up bottle bucket, 3 bottles of 750ml bottle of flavored vodka, shaker, strainer, muddler, stirrer, shot glass, and a North Face puffy jacket size XL. Starting bid: $60 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Glendalough Gin & Irish Whiskey basket $125 value item
Glendalough Gin & Irish Whiskey basket $125 value
$30

$125 value. Includes a Glendalough Distillery branded wooden box, socks, 4 coasters, a mug, 1 750ml of Glendalough Irish Whiskey, and 1 750ml bottle of Glendalough Irish Gin. Starting bid $40 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Bear Face Canadian Whiskey Camping Basket $160 value item
Bear Face Canadian Whiskey Camping Basket $160 value
$40

Includes branded flask, coasters, 2 mugs, High Camp Firelight Flasks, and 1 750ml of Bear Face 7-year Canadian Whiskey. Starting bid: $40 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
High Camp Firelight Flask $125 value item
High Camp Firelight Flask $125 value
$40

Includes Bear Face Branded Cooper High Camp Firelight Flask Starting bid: $40 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Betty Booze basket $100 value item
Betty Booze basket $100 value
$20

Includes 1 Betty Booze Tequila variety 6 – pack, 4 branded koozies, 1 hat, 1 large blow up floaty, and a picnic basket. Starting bid: $20 *Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Tequila Pantalones Basket $250 value item
Tequila Pantalones Basket $250 value
$100

Includes 1 750ml of Matthew McConaughey's Organic Tequila Pantalones Blanco. Branded cocktail shaker, hat, Faherty button up size L, and Faherty zip up size M. Starting bid: $100 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Laser Hair Removal Gift Card From Alite Laser $100 value item
Laser Hair Removal Gift Card From Alite Laser $100 value
$25

Starting bid: $25 *Mail Delivery available or local from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.
Hannah Helpers Gift Certificate $125 value item
Hannah Helpers Gift Certificate $125 value
$30

Includes 5 hours of service from the dedicated Hanna’s Helpers Team – We help with just about anything and everything! From date night sitter - to organizing a room in your house - let's tackle cleaning out a space - laundry help - party coming up? we love to help set up, assist and clean up! Starting bid: $30 *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
Rum Basket $125 value item
Rum Basket $125 value
$30

Includes 1 750ml The Real McCoy Rum 3 year, 1 750ml The Real McCoy Rum 5 year, 1 750ml The Real McCoy Rum 12 year. Starting bid: $30 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Brandy Basket $125 value item
Brandy Basket $125 value
$20

Includes 1 750 ml bottle of Copper and Kings Apple Brandy, and 1 750ml bottle of Copper and Kings Butchertown Reserve Casks Brandy. Starting bid: $20 * Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
Private Wine Party For 14 Guest $750 value item
Private Wine Party For 14 Guest $750 value
$250

Includes a Constellation Brands Wine expert coming to your home and serving 14 guests 7 different samples of wine. Themes available -California Reds or Whites or both – can select specific regions i.e. Sonoma or Napa Valley, Wines around the world, The prisoner Wine Company Wines, Robert Mondavi Wines, Ruffino Italian wines. Starting bid: $250 *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
Private Spirits Party for 14 $600 item
Private Spirits Party for 14 $600
$200

Includes a Constellation Brands Spirits expert coming to your home and serving 14 guests, five different types of High West Distillery Whiskey or five different types of Casa Noble Tequila. Starting bid is: $200 *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
"Oakridgevacation" Airbnb on 10 acres $3,500 item
"Oakridgevacation" Airbnb on 10 acres $3,500
$800

2 nights at a NEW AMAZING RETREAT IN DRIPPING SPRINGS SLEEPS 16+. Value: $3,500 Starting bid $800 * IMPORTANT Fine print: $500 cleaning fee to be paid separately when booking with owners. Winner will have 1 years to use. Details: 7 bedrooms, 11 beds, 5.5 baths. We are proud to offer “Oakridgevacation” The perfect spot for weddings, wineries, distilleries, parks and recreation. Large Modern Barndomeninium that sits in between 2 renovated houses on 10 acres of land. This was designed and built for large groups such as family reunions, small weddings, or any event worth celebrating :) The space Located next to Hamilton Pool and Reimers Ranch State Park this 10 acre estate boasts 3 properties with a emphasis on fun. Some of the amenities included are: - Golf Simulator with GS Pro software - State of the art virtual pinball machine with 1000 legendary games - Modern waterfall pool table by Olhausen - PingPong table that goes over the pool table - Shuffleboard - Skee ball arcade game - Lasertag for up to 8 people - Big Buck hunter shooter arcade game - Darts with light up board - Cornhole - Spa by Sersana dimension one seats 8 people with 82 jets - Large Bar with ice maker, fridge and freezer - Starlink Internet connection For Virtual tours of barndo and games search oakridgevacation on youtube *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
EEA Main Gym Birthday Party Gift Certificate $475 value item
EEA Main Gym Birthday Party Gift Certificate $475 value
$125

Electric Avenue Athletics Main Gym Private Bounce House Birthday Party for 2 hours, for up to 20 guests, in a private setting in an area where food and beverages can be brought in from outside. Every party in the Main Gym comes with two hosts or hostesses to help your party be the best party it can be. From checking in on participants to serving cake and helping kids tackle obstacles, our hosts and hostesses are up for the task! Starting bid: $150 – Still need picture *Email Delivery Available, actual gift certificate will be hand signed.
Mezcal basket $150 value item
Mezcal basket $150 value
$50

Includes 1 750ml Kimo Sabe Joven Mezcal, 1 375ml Trusted Friend Cocktails Mezcal - Margarita, 1 375ml Trusted Friend Cocktails Mezcal, - Mango Margarita, 1 375ml Trusted Friend Cocktails Mezcal – Watermelon Margarita, 1 375ml Trusted Friend Cocktails Mezcal - Cosmopolitan, 1 375ml Trusted Friend Cocktails Mezcal – Old Fashioned, 1 375ml Trusted Friend Cocktails Mezcal – Espresso Martini. Starting bid: $50 – Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737.* ALCOHOL AUCTION ITEMS CAN NOT BE OPENED OR CONSUMED AT IRON WOLF RANCH.
12x12 Painting by Local Artist Jennifer Landis $250 value item
12x12 Painting by Local Artist Jennifer Landis $250 value
$100

12x12 Framed and wired painting titled "Wind Song" by local Austin artist Jennifer Landis. Local Pick up only from one of three locations: Location 1: Iron Wolf Ranch & Distillery 101 CR-409 Spicewood, TX 78669 Location 2: 112 Lakota Pass Austin, TX 78738. Location 3: 396 Eclipse Drive Austin, TX 78737
Luxury hair care set item
Luxury hair care set
$25

Each bag has luxury salon grade shampoos/ conditioners, with two mini travel sets and a wet brush $82 value
Iron Wolf Ranch & Distillery Basket $250 value item
Iron Wolf Ranch & Distillery Basket $250 value
$80

Iron wolf gin, hot scotch, butterscotch whiskey, iron hot, cinnamon whiskey, giddy up! Horseradish vodka, hat , shirt , leather opener, free tasting for two, wolf paw ice tray, bandana The hot scotch whiskey is number one in Texas right now number one whiskey in Texas right now!!

