Troop 586 Bally PA
Pack/Troop 586 Spaghetti Dinner TO-GO 2024
668 Pine St
Bally, PA 19503, USA
SPAGHETTI Dinner ticket
$12
Meal includes: Spaghetti w/ Meatballs & Sauce, Salad, Garlic Bread,Water & Apple Sauce
Meal includes: Spaghetti w/ Meatballs & Sauce, Salad, Garlic Bread,Water & Apple Sauce
seeMoreDetailsMobile
add
additional meatballs
$5
5 meatballs+ sauce
5 meatballs+ sauce
seeMoreDetailsMobile
add
MEAT BALL SANDWICH (MBS)
$8
6-8IN HARD ROLL W/ 4-5 MEATBALLS
6-8IN HARD ROLL W/ 4-5 MEATBALLS
seeMoreDetailsMobile
add
MEATBALL SANDWICH DINNER (MBS+)
$12
MEATBALL SANDWICH ON HARD 6-8 INCH ROLL,4-5 MEATBALLS, CHEESE, WATER, APPLE SAUCE.SALAD
MEATBALL SANDWICH ON HARD 6-8 INCH ROLL,4-5 MEATBALLS, CHEESE, WATER, APPLE SAUCE.SALAD
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout