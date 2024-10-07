Miss Roy's Monster Mash!

5051 S 1900 W

Roy, UT 84067

Day-of Youth Ticket (age 2 & under are free)
$12
THIS EVENT IS DEDICATED TO IMPROVING THE READING AND LITERACY SKILLS OF YOUNG STUDENTS IN THE COMMUNITY. 100% OF THE PROCEEDS WILL BE USED TO HELP FUND AND DISTRIBUTE LITTLE FREE LIBRARIES THROUGHOUT ROY CITY.
Day-of Adult Ticket (age 18+)
$5
