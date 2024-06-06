Dad & Dog Raffle
-Tabletop Grill, 10-Piece Grill Set, Apple BBQ Smoking Chips, 2 Oven Mitts, Lighter, BBQ Sauce, Grill Brush, Hand Towel, $30 Gift Card to Walmart, Dog Backpack, Pet sprinkler, Assorted Dog Toys, Dog Blankets, Assorted Dog treats, Dog Brushes, Dog Water bottle, Pet Car Bench Cover, Dog Waste Bags, Paw Ballet Rolling Pet Carrier
Dad & Dog Raffle
-Tabletop Grill, 10-Piece Grill Set, Apple BBQ Smoking Chips, 2 Oven Mitts, Lighter, BBQ Sauce, Grill Brush, Hand Towel, $30 Gift Card to Walmart, Dog Backpack, Pet sprinkler, Assorted Dog Toys, Dog Blankets, Assorted Dog treats, Dog Brushes, Dog Water bottle, Pet Car Bench Cover, Dog Waste Bags, Paw Ballet Rolling Pet Carrier