eventClosed

9th Annual Mike Adler Memorial Golf Outing

3200 W Jefferson St

Joliet, IL 60431, USA

addExtraDonation

$

Golfer
$150
Golfer ticket includes: dinner, 2 beverage tickets
Dinner Only
$65
Dinner ticket includes: Dinner
Cart Banner Sponsor
$250
Logo placed on golf carts
Hole Sponsor
$1,000
logo featured on the TBOX, logo featured on all promotions of the event
Registration Drink Sponsor (1 available)
$1,000
logo will be featured at Bloody Mary Bar, logo featured on all promotions of the event
Raffle Sheet
$25
Putting Contest
$5
3 balls

common:zeffyTipDisclaimerTicketing