2024 NeAHSC Annual Conference Sponsorship

4805 N 72nd St

Omaha, NE 68134, USA

Gold Sponsor (NeAHSC Member Agency)
$500
-Two complimentary conference registrations (valued at $140) -Name and logo on printed conference materials and social media -Recognition during conference session -Complimentary exhibit space & one exhibitor admission
Gold Sponsor (Non-Member NeAHSC)
$600
-Two complimentary conference registrations (valued at $140) -Name and logo on printed conference materials and social media -Recognition during conference session -Complimentary exhibit space & one exhibitor admission
Silver Sponsor (NeAHSC Member Agency)
$250
-One complimentary conference registration (valued at $70) -Name on printed conference materials -Complimentary exhibit space & one exhibitor admission
Silver Sponsor (Non-Member NeAHSC)
$350
-One complimentary conference registration (valued at $70) -Name on printed conference materials -Complimentary exhibit space & one exhibitor admission

