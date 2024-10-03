eventClosed

Twilight Golf Club's Hurricane Relief Auction

E9 Retreat Lodging & Sweetens Cove Golf for 8 ($2,200 Value)
$800

https://e9retreat.com/ https://sweetenscovegolfclub.com/ Featured in The New York Times and ranked the 49th ranked Modern Golf Course and the 21st Best Course You Can Play in the United States by Golfweek. Come join us in the Sequatchie Valley, located 25 minutes from Chattanooga and within a two hour drive from Nashville, Atlanta, and Birmingham.  Off I-24 and only a few miles from The Good Subway. Restrictions may apply.
Dave Baysden Original Acrylic Artwork 12"x16" (Value $1200)
$400

“Long Road” - having spent years traveling the foothills, mountains and blue ridge parkway of Appalachia - this piece reflects a bit of what I feel in those places. A home, A retreat and a place of rest. Knowing it will be a long time until that is the case again for many folks, I hope this piece shows a hopeful scene. 12x16 Original Acrylic Artwork
Rapsodo Golf MLM2PRO Mobile Launch Monitor (Value $700)
$250

https://rapsodo.com/products/mlm2pro-mobile-launch-monitor-golf-simulator DESCRIPTION 1-Year Premium Membership ($199 Value) included with purchase Simulation at 30,000+ golf courses + 2 virtual ranges
Full Day Guided Fly Fishing For 2 on Private River ($675)
$200

https://themodernflyfishers.net/ Fish on a private stretch of the Soque River in Batesville Georgia with Lewis Hirsch. This is for a full day of guided fly fishing for 2 people. Expires 1/1/2027. ($675 Value)
2 Nights at W-S Historic Inns with Breakfast ($600 Value)
$200

https://historicinnsws.com/ Winston-Salem Historic Inns showcases two distinctive and historically significant properties in downtown Winston-Salem: The Shaffner Inn and The Summit Street Inns. Both inns are renowned for their luxurious amenities, impeccable service, and exceptional complimentary breakfast each morning. (some blackout dates apply)
Foursome at Woodlake Country Club ($600 Value)
$200

https://woodlakecountryclubnc.com/ Woodlake is excited to finally unveil all that the newly developed Woodlake Country Club outside Pinehurst has to offer in their incredible restoration and grand opening with master plan from Kris Spence. No restrictions.
Foursome at True Blue Golf Club ($600 Value)
$200

https://www.truebluegolf.com/ True Blue Golf Club, Mike Strantz’s fourth signature golf course, opened to rave reviews in February 1998. For his efforts at True Blue Golf Club and Caledonia Golf & Fish Club, Strantz was named “Architect of the Year” by Golf World in 1998. Strantz crafted True Blue Golf Club to echo many of the characteristics of Pine Valley and Pinehurst #2, with an emphasis on maintaining a natural feel to the course. No restrictions.
Foursome at Tot Hill Farm ($600 Value)
$200

https://tothillfarm.com/ Tot Hill Farm Golf Club is evolving into a bucket list golf destination experience as architect Mike Strantz intended. From the moment Strantz set foot on this property he knew this place was extra special. No restrictions.
1/2 Day of Golf for 8 at Bigfoot Pitch and Putt ($700 Value)
$300

https://www.instagram.com/bigfootpitchputt/ https://www.golfgrade.com/bigfoot A description doesn't work here- Look at photos and start bidding! Major twilight vibes! Restrictions may apply.
Foursome at Carolina Golf Club ($500 Value)
$175

https://carolinagolfclub.org/ Famed Golden Age golf course architect, Donald J. Ross designed the first 18-hole public course in the greater Charlotte metro area in 1929, which became fully private in 1958 and was redesigned by the great Kris Spence over 2005-2007, noted for successful Ross restorations across NC. Limited to Tuesday to Thursday play.
Foursome at Lonnie Poole Golf Course ($500 Value)
$175

https://lonniepoolegolfcourse.com/ The Lonnie Poole Golf Course is a dream come true for NC State University. The stunning layout was designed by Arnold Palmer and the design team at Arnold Palmer Design Company (including Erik Larsen and Brandon Johnson, both NC State graduates). The purpose of the facility is to provide a public golf course on the Centennial Campus of NC State University that serves as a venue for the men’s and women’s golf teams. No restrictions.
Foursome at Cabarrus Country Club ($400 Value)
$150

https://www.cabarruscc.org/ All 18 holes of tree-lined, professionally maintained greenery were designed by George Cobb, the man behind Augusta National Golf Club. Additionally, all 6,986 yards of this 73.9 USGA-rated course are walkable. Restrictions may apply.
Foursome at Talamore Golf Resort ($400 Value)
$150

https://www.talamoregolfresort.com/ Best New Golf Course in the South – Golf Digest Top 5 New Courses – Golf Digest Voted top 4 courses in North Carolina – Golf Digest One of America’s Best Courses – Golfweek Top 10 Courses in the Pinehurst Area – Pinehurst Magazine North Carolina Golf Course of the Year – National Golf Course Owners Assoc. Top 100 Courses in America – GolfLink.com The goal of the Remastering Plan was to reimagine the tract through a clever combination of restoration and rejuvenation projects that unlock the course’s hidden potential from the original Rees Jones routing. No restrictions.
Foursome at Links at Stono Ferry ($400 Value)
$150

https://stonoferrygolf.com/ The Links at Stono Ferry combines the historic traditions of Charleston with exciting golf along the Intracoastal waters of South Carolina. The Battle at Stono Ferry was fought on these grounds in 1779. As you play your way around our beautiful links you’ll discover many relics from this amazing piece of history. New Champion bermudagrass putting surfaces were installed in 2005 as well as the creation of the heart-pounding, island-green 18th hole. The results of our efforts won Stono Ferry the prestigious “Charleston Area Golf Course of the Year Award”. No restrictions.
Foursome at Plantation Course at Edisto ($400 Value)
$150

https://theplantationcourseatedisto.com/ The sole golf course on Edisto Island enjoys an interesting history dating back to its origin in 1973. After completing a total renovation of the course in 2006 and moving into our new Pro Shop in May 2007, we can insure that your golfing experience will be enjoyable and memorable. Restrictions may apply.
Foursome at Bermuda Run East ($350 Value)
$150

https://www.invitedclubs.com/clubs/bermuda-run-country-club Bermuda Run’s East Course remains in the top 10 each year of most difficult courses in the Triad, according to the Triad Business Journal. The East course is comprised of Champion Bermuda greens and is home of the Wyndham Qualifier. The Bermuda Run West course, comprised of Bentgrass greens, is also gaining status among players for its challenge and playability. NO RESTRICTIONS
Foursome at Pine Lake Country Club ($350 Value)
$150

https://www.pinelakecountryclub.com/ With nearly a century of rich golfing history and tradition, PLCC proudly offers one of the most beautiful, challenging and well-maintained golf courses in the Charlotte area. The serene, picturesque setting of 157 acres with five fresh water lakes as a backdrop appeals to golfers of all levels and ages. Restrictions may apply.
Foursome at Maple Chase Golf and Country Club ($300 Value)
$150

https://www.maplechasecc.com/ Maple Chase Golf and Country Club stands as a beacon of excellence in the realm of golf, and its pride lies in the exquisite 18-hole course designed by the renowned architect Ellis Maples. Since its inauguration in 1955, this masterpiece has continually captivated golf enthusiasts of all skill levels, and is undergoing a full restoration in 2024. No restrictions.
Foursome at Cramer Mountain Club ($300 Value)
$150

https://www.cramermountainclub.org/ Designed in 1985 by the legendary Maples family, 184 acres of raw land was the canvas Dan Maples used to create his masterpiece. The Cramer Mountain golf club is the only course in the area that offers extreme elevation changes; each hole is unique, allowing you to feel like you have escaped from the city and stress of life. No restrictions.
3 Guests and lunch at Sedgefield Country Club ($600+ Value)
$200

https://www.sedgefieldcc.com/ The Donald Ross designed golf course at Sedgefield Country Club in Greensboro, North Carolina opened for play in 1926. Since that time, it has fueled Greensboro’s passion for golf and attracted tournament play to the Triad. The par 71 course offers five sets of tees that provide a fun, yet challenging time for golfers of all skill levels. Sedgefield is also home to the PGA Tour's Wyndham Championship. Restrictions may apply. Member Hosted.
Foursome at Bermuda Run West ($250 Value)
$100

https://www.invitedclubs.com/clubs/bermuda-run-country-club Bermuda Run’s East Course remains in the top 10 each year of most difficult courses in the Triad, according to the Triad Business Journal. The East course is comprised of Champion Bermuda greens and is home of the Wyndham Qualifier. The Bermuda Run West course, comprised of Bentgrass greens, is also gaining status among players for its challenge and playability. NO RESTRICTIONS
Foursome at Lochmere Golf Club ($250 Value)
$100

https://www.invitedclubs.com/clubs/lochmere-golf-club Cary’s Favorite Golf Club Lochmere Golf Club is a semi-private golf club that offers Members and guests an enjoyable golf experience. You’ll feel right at home at Lochmere Golf Club, the course close to home designed by Gene Hamm. The Club’s friendly atmosphere and great location have long made Lochmere a favorite among local golfers. No restrictions.
3 Guests and lunch at Old Town Club ($600+ Value)
$200

https://www.oldtownclub.org/ With sweeping, cross-course vistas punctuated by tawny native grasses and an exemplary routing that twists around miles of creek beds, side-slopes and artistic bunkering, Old Town’s restoration portrays the enduring spirit of classic golf architecture. Restrictions may apply. Member Hosted.
3 Guests and lunch at Forsyth Country Club ($600+ Value)
$200

https://www.forsythcc.org/ After more than 100 years of golf at Forsyth Country Club, a strong case could be made that the golf course has never been better. Starting as a 9-hole layout with sand greens soon after the Club was founded in 1913, the course was upgraded to a “real” 9-hole course by A.W. Tillinghast on the property that today contains the back 9. In 1920, Donald Ross was hired to give FCC a true championship 18-hole course. Restrictions may apply. Member Hosted.
3 Guests and lunch at Old North State Club ($600+ Value)
$200

https://www.oldnorthstateclub.com/ Hugging the lakeshore and providing breathtaking views at every turn, Tom Fazio's masterpiece golf course is a par 72 and totals 7,102 yards. Members appreciate the formidable play and hybrid tees allow an enjoyable round at every skill level. Restrictions may apply. Member Hosted.
3 Guests and lunch at Greensboro Country Club ($400+ Value)
$150

https://greensborocc.org Fortunate to have a Donald Ross designed Irving Park course started in 1911 and a Donald Steel redesign for the Farm Course, Greensboro Country Club offers a unique golfing experience for the accomplished golfer and the novice. With Irving Park presenting a narrow corridor of fairways and Ross green complexes and the Farm Course a bigger course lengthening to over 7300 yards, our members enjoy a variety in challenges for their golf games. Restrictions may apply. Member Hosted.
3 Guests and lunch at High Meadows CC ($400+ Value)
$150

https://www.highmeadowscountryclub.com/ High Meadows Golf course, designed by George Cobb in 1964 and set in the beautiful Blue Ridge Mountains of northwestern North Carolina, is one of the most amazing courses in the Carolinas. George Cobb designed many outstanding courses in the south, including the Par 3 at Augusta National, Quail Hollow Country Club in Charlotte, Sea Pines in Hilton Head, Hound Ears Club in Blowing Rock and many others! Restrictions may apply. Member Hosted.
Food City 500 at Bristol Motor Speedway ($400+ Value)
$175

April 13th, 2025 2 Tickets, 2 Track Walks, 1 Parking Pass.
Bass Pro Night Race at Bristol Motor Speedway ($400+ Value)
$175

September 13th, 2025 2 Tickets, 2 Track Walks, 1 Parking Pass.
Foursome at East Potomac Golf Links (Value $250)
$100

https://www.playdcgolf.com/east-potomac-golf-links/ East Potomac Golf Links (also known as Hains Point Golf Course) is located on the Hains Point Island on the Potomac River in Washington, D.C. It’s home to the nation’s first Cherry Blossoms. Restrictions May Apply.
Foursome at Brier Creek Country Club (Value $450)
$175

https://www.invitedclubs.com/clubs/brier-creek-country-club Our 18-hole championship design at Brier Creek Country Club incorporates the highest standards of excellence – the Arnold Palmer guarantee. Restrictions May Apply.
Foursome at Mooresville Golf Club (Value $250)
$100

https://www.mooresvillegolfclub.com/ A premier public golf experience in Mooresville, NC. Recently redesigned, and a great place to play for all ability levels. Restrictions May Apply.
Foursome at Colonial Country Club ($350 Value)
$150

https://www.ccc-nc.com/ Colonial Country Club offers 18 holes of year-round golf set in the rolling hills and hardwood forests of Thomasville, North Carolina. This par 71 golf course plays at over 6,600 yards and is designed to walk with ease. Originally designed by renowned architect Gene Hamm and recently renovated, the well-manicured Ultra Dwarf Champion Bermuda Greens and the rolling Bermuda fairways provide a fair yet challenging experience for players of all levels.
3 Guests and Lunch Willow Creek - HPCC ($400+ Value)
$150

https://www.hpcountryclub.com/ High Point Country Club's Willow Creek course has played host to numerous tournaments of regional and national significance, including qualifying events for the U.S. Open and U.S. Amateur, the LPGA's Henredon Classic, and the National Senior Amateur Hall of Fame Championship. Member Hosted.
Foursome at Forest Oaks Country Club ($300 Value)
$150

https://forestoakscountryclub.com/ Forest Oaks Country Club is a sanctuary for golf enthusiasts, revered by PGA TOUR members as a beloved stop on the PGA TOUR, dating back to 1962, this remarkable course constructed among the Greensboro North Carolina hardwoods by renowned architect Ellis Maples continues to captivate all who visit.

