Silent Auction

Erling Haaland Autographed Jersey item
Erling Haaland Autographed Jersey
$200

Starting bid

This is a Beckett authenticated Erling Haaland autographed Manchester City jersey.
Karim Benzema Autographed Jersey item
Karim Benzema Autographed Jersey
$150

Starting bid

This is a Beckett authenticated Karim Benzema autographed Real Madrid jersey.
Jack Leiter Autographed Baseball item
Jack Leiter Autographed Baseball
$25

Starting bid

Baseball autographed by Texas Rangers pitcher and 2021 number-one draft pick, second overall. JSA authenticated.
Josh Hamilton Autographed Baseball item
Josh Hamilton Autographed Baseball
$25

Starting bid

Josh Hamilton Autograph Baseball w/ 2 Peter 3:18 Bible Verse, PSA authenticated.
Nolan Ryan Autographed Baseball item
Nolan Ryan Autographed Baseball
$30

Starting bid

This is an official American League signed baseball with the Hall of Fame number 99. It features the signature of baseball legend Nolan Ryan. The ball is an original and has been authenticated by Steiner Sports.
Wyatt Langford Autographed Baseball item
Wyatt Langford Autographed Baseball
$25

Starting bid

2024 Texas Rangers rookie sensation Wyatt Langford autographed baseball authenticated by Sunset City Merchandise. Guaranteed to pass PSA/DNA or JSA authentication.
4 tickets to Boston Red Sox at Texas Rangers item
4 tickets to Boston Red Sox at Texas Rangers
$100

Starting bid

Four tickets to Boston Red Sox at Texas Rangers on August 3rd at 6:05 pm. Section 130, Row 17, Seats 1-4.
Ballpark in Arlington Seats item
Ballpark in Arlington Seats
$25

Starting bid

Two stadium seats from the old Texas Rangers Ballpark in Arlington.
DYI Whiskey Making Kit item
DYI Whiskey Making Kit
$15

Starting bid

DO YOUR WHISKY - the premium DIY kit that takes your whiskey experience to the next level. The kit includes everything you need to add a botanical infusion touch to your whiskey, resulting in a natural aroma that will make your whiskey taste even better. The DO YOUR WHISKY kit contains a variety of spices to infuse your whiskey with your own unique flavors. With pre-selected recipe ideas, you can get started right away and experiment with different botanicals to find the perfect blend for your taste. The kit includes six stainless steel ice cubes to keep your drink chilled without watering it down, two empty glass bottles with the DO YOUR WHISKY label to personalize your creation, and twelve glass cylinders to store your infused whiskey. With DO YOUR WHISKY, making your own handmade whiskey has never been easier. All you need to do is purchase your preferred alcohol to get started.
Honey Gift Box item
Honey Gift Box
$15

Starting bid

Two 8 oz honeypot jars of different honey varieties * 6'' Wooden honey dipper * One 100% beeswax candle shaped like a beehive. * One 2fl oz tin of beeswax skin cream handcrafted with a mixture of natural oils and body butter. * Two handcrafted lip balm tubes (unscented and lavender) * A bag of wildflower seed mix for planting a pollinator-friendly garden
Savory and Sweet Gift Basket item
Savory and Sweet Gift Basket
$15

Starting bid

A gift basket filled with gourmet savory and sweet snacks.
Board Games item
Board Games
$10

Starting bid

Get family game night started right with Battleship Retro Edition and Monopoly Golf Edition.
Gourmet Jam Pack item
Gourmet Jam Pack
$5

Starting bid

Pair these jams nicely with your charcuterie board. Bacon & Apple Jam, Hot Serrano Pepper Jelly, Amaretto Peach Pecan Preserves, and Toasted Cinnamon Pear Preserves.
10' x 10' Pop-Up Canopy item
10' x 10' Pop-Up Canopy
$25

Starting bid

Beat the heat with this 10' x 10' Pop-Up Canopy with a convenient rolling storage bag.
Father-Son Turkey Hunt item
Father-Son Turkey Hunt
$100

Starting bid

Enjoy a Father Son Turkey hunt, two hours west of Fort Worth. It is a two-person hunt, one adult and one child up to 15 years old. The hunt is for the Spring Turkey season of 2025. The winner will coordinate with the landowner on the time and further specifics of the hunt after winning. The winner will need to have hunting licenses, guns, and ammo.
Father-Son Pig Hunt item
Father-Son Pig Hunt
$100

Starting bid

Enjoy a Father Son Pig hunt, two hours west of Fort Worth. It is a two-person hunt, one adult and one child up to 15 years old. The winner will coordinate with the landowner on the time and further specifics of the hunt after winning. But there is no season for pigs so the hunt could be scheduled year round. The winner will need to have hunting licenses, guns, and ammo.
Father-Son Deer Hunt item
Father-Son Deer Hunt
$150

Starting bid

Enjoy a Father Son Whitetail deer hunt, two hours west of Fort Worth. It is a two-person hunt, one adult and one child up to 15 years old. The hunt will be between January 1st and the 15th. This is what is called spike and doe season. The winner will coordinate with the landowner on the time and further specifics of the hunt after winning. The winner will need to have hunting licenses, guns, and ammo.
Mansfield Firefighter for a day item
Mansfield Firefighter for a day
$100

Starting bid

Win your chance to see what it is like to live and train like a Mansfield firefighter. The winner and family will get to participate in age-related activities. Adults will have to pass a background check in order to participate.
Light Up Soccer Ball item
Light Up Soccer Ball
$5

Starting bid

Watch the FlashCatch soccer ball light up with every kick, making your game come alive with vibrant LED lights that automatically turn off after play. Take your game to the next level, even on the darkest nights - the new way to play after the sun goes down. Experience the same smooth feel and professional handling as an official size 5 soccer ball, with a professional grip and the perfect weight made for champions to take your game to the next level.
Soccer Blanket item
Soccer Blanket
$5

Starting bid

50"x40" anti-pilling flannel; soft and comfortable for all seasons. Perfect soccer lover gifts.
Soccer Bag item
Soccer Bag
$5

Starting bid

40L capacity Soccer Bag, can put all of your sports equipment. Ball compartment at the top for size 5 soccer ball, basketball or volleyball, another separate area at the top has enough space to carry size 10 shoes. A main compartment can hold your soccer accessories like a sweatshirt, leg pads, kneepad, and wristband. You can use it as a soccer equipment bag or basketball backpack.
Coffee Mug item
Coffee Mug
$5

Starting bid

Combines classic and modern designs to bring you a decorative and functional mug to help you start off your day the right way with coffee or unwind later with a mug of tea.
New Era Dallas Cowboys Hat item
New Era Dallas Cowboys Hat
$5

Starting bid

Brand new Dallas Cowboys New Era Hat.
Dallas Cowboys Super Bowl VI Poster item
Dallas Cowboys Super Bowl VI Poster
$5

Starting bid

Dallas Cowboys Super Bowl IV poster. There are 4 available.
UFC Hat New with Tags item
UFC Hat New with Tags
$5

Starting bid

Brand new snapback UFC Hat.
Texas Longhorn Helmet Wall Decor x 1 item
Texas Longhorn Helmet Wall Decor x 1
$5

Starting bid

University of Texas Wall Decor Helmet.
Texas Longhorn Wall Decor x 1 item
Texas Longhorn Wall Decor x 1
$5

Starting bid

University of Texas Longhorn Wall Decor.
University of Texas Flannel Pants item
University of Texas Flannel Pants
$5

Starting bid

Univeristy of Texas Lounge pants size Large.
Dak Prescott dog Jersey item
Dak Prescott dog Jersey
$5

Starting bid

Band new Dak Prescott dog jersey size Large.
Dak Prescott dog Jersey #2 item
Dak Prescott dog Jersey #2
$5

Starting bid

Band new Dak Prescott dog jersey size Large.
Dak Prescott dog Jersey #3 item
Dak Prescott dog Jersey #3
$5

Starting bid

Band new Dak Prescott dog jersey size Large.
Dak Prescott dog Jersey #4 item
Dak Prescott dog Jersey #4
$5

Starting bid

Band new Dak Prescott dog jersey size Large.

