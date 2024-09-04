Premio Águila 2024

La 14ª edición del Premio Águila será el broche de oro del Media Music Marketing Hispanic Summit. Esta prestigiosa gala de premiación celebrará la excelencia en los medios de comunicación, destacando los logros más sobresalientes en diversas categorías. La noche será presentada por los destacados anfitriones Fabiola Romero de La Nueva 88.3 FM y Luis Quintero de iLatina Radio, quienes guiarán la ceremonia con su carisma y experiencia. Prepárate para una velada inolvidable llena de reconocimiento, celebración y homenaje a los líderes que están marcando la diferencia en el mundo de los medios. Invitados musicales: Ricardo Rodríguez, Anna Ly, Pipe Marulanda, Marky, Manny Montes y Camila Sofia.

