Khal Zichron Chasdei Yehuda

Offered by

Khal Zichron Chasdei Yehuda

About the memberships

רעים אהובים

חבר זהב
$500

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר זהב - $500 לחודש $6,000 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר כסף
$360

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר זהב - $360 לחודש $4,320 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר נחושת
$250

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר נחושת- $250 לחודש $3,000 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר יסוד
$180

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר יסוד - $180 לחודש $3,000 לשנה בכדי שחבורת שמחתשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר יסוד + 10%
$198

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ
חבר יסוד - $180 לחודש
$3,000 לשנה
בכדי שחבורת שמחתשמח
תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו
ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך,
הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר פרנס
$100

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר יסוד - $100 לחודש $1,200 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר תומך
$72

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר תומך- $72 לחודש $864 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר 60
$60

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר - $60 לחודש $720 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר 50
$50

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר - $50 לחודש $36 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

חבר 36
$36

Renews monthly

שותפות - מעמבערשיפ חבר - $36 לחודש $432 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א

Add a donation for Khal Zichron Chasdei Yehuda

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!