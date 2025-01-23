רעים אהובים

Offered by
About the memberships
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר זהב - $500 לחודש $6,000 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר זהב - $360 לחודש $4,320 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר נחושת- $250 לחודש $3,000 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר יסוד - $180 לחודש $3,000 לשנה בכדי שחבורת שמחתשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ
חבר יסוד - $180 לחודש
$3,000 לשנה
בכדי שחבורת שמחתשמח
תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו
ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך,
הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר יסוד - $100 לחודש $1,200 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר תומך- $72 לחודש $864 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר - $60 לחודש $720 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר - $50 לחודש $36 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
Renews monthly
שותפות - מעמבערשיפ חבר - $36 לחודש $432 לשנה בכדי שחבורת שמח תשמח תוכל להמשיך עם פעילותיו הכבירות כראוי וכיאות בעתו ובזמנו ובגלל הדבר הזה יברכך ד' אלקיך בכל מעשך ובכל משלח ידך, הון ועושר בביתו וצדקתו עמדת לעד, בבני ברוכי וחיי אריכי ומזוני רויחי, בב"ד בב"א
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!