Eaglecrest Wrestling Club

Offered by

Eaglecrest Wrestling Club

$1200 Eaglecrest Girls Wrestling Sponsorship Tier

$1200 Sponsorship Tier - The State Champion
$1,200

No expiration

Logo on team banner 15 Meets Logo on Team Shirts Team Shirt & Hoodie Framed Team Photo Social Media Shout Out X2 :30 Sec Custom Team Thank you Video 6ft Table Onsite Marketing for all Home Meets Custom Thank you Entercom Message/Home Games Personalized marketing plan

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!