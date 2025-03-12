Community School of Music and Arts

5th-6th Grade Concert Band (Spring 2025)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

5th-6th Grade Concert Band - Non-Members
$112
Classes are on Saturdays at 1:00-2:00 pm from 4/26-6/21 (7 classes, no class 5/3, or 5/24). * Ages: 5th-6th Grade * Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.
5th-6th Grade Concert Band - Members
$84
Classes are on Saturdays at 1:00-2:00 pm from 4/26-6/21 (7 classes, no class 5/3, or 5/24). * Ages: 5th-6th Grade * Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.

