Community School of Music and Arts

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About this event

Middle School Concert Band (Spring 2026)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

Middle School Concert Band - Non-Members
$120

Non-Member Rate: Classes are on Saturdays at 1-2 pm from 5/2-6/20 (6 classes, no 5/23).* Ages: 5th-8th Grade
* Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.

Middle School Concert Band - Members
$90

Member Rate: Classes are on Saturdays at 1-2 pm from 5/2-6/20 (6 classes, no 5/23).* Ages: 5th-8th Grade
* Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.

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