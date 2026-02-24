Middle School Concert Band (Spring 2026)

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About this event
Non-Member Rate: Classes are on Saturdays at 1-2 pm from 5/2-6/20 (6 classes, no 5/23).* Ages: 5th-8th Grade
* Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.
Member Rate: Classes are on Saturdays at 1-2 pm from 5/2-6/20 (6 classes, no 5/23).* Ages: 5th-8th Grade
* Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.
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