5th-6th Grade Concert Band (Winter 2026)

330 E State St

Ithaca, NY 14850, USA

5th-6th Grade Concert Band - Non-Members
$128

Non-Member Rate: Classes are on Saturdays at 2:30-3:30 pm from 1/17-3/14 (8 classes, no 2/14).
* Ages: 5th-6th Grade
* Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.

5th-6th Grade Concert Band - Members
$96

Member Rate: Classes are on Saturdays at 2:30-3:30 pm from 1/17-3/14 (8 classes, no 2/14).

* Ages: 5th-6th Grade
* Must currently be in a school band or taking private lessons in brass, woodwind, or percussion.

