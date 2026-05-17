Bowie Legacy Foundation

Hosted by

Bowie Legacy Foundation

About this event

5th Annual Bowie Legacy Golf Scramble Tournament at Painted Dunes

12000 McCombs St

El Paso, TX 79934, USA

4-Person Early Bird Team Fee
$550
Available until Apr 2

4-person Team

2-Person Early Bird Team Fee
$275
Available until Apr 2

2-Person Team to be partnered with another Two players.

Individual Fee
$150

Individual player

Breakfast Sponsor
$500

Tournament Sponsor


Food Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as a Breakfast Sponsor at Tournament

*Promoted as Tournament Sponsor Banner w Company Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

Beverage Sponsor
$750

Tournament Sponsor


Beverage Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as a Marquee Sponsor at Tournament

*Promoted as Marquee Sponsor on Tournament Banner w larger Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

Luncheon Sponsor
$1,500

Luncheon Marquee Tournament Sponsor


Luncheon Sponsor


Sponsorship Includes:

*4-Person Team

*Recognized as a Luncheon Sponsor at Tournament

*Promoted as Marquee Sponsor on Tournament Banner w larger Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Family

Marquee Sponsor
$1,250

Marquee Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*4 Person Team

*Recognized as a Marquee Sponsor at Tournament

*Promoted as Marquee Sponsor on Tournament Banner w larger Logo

*Marketing of your Sponsorship on Bowie Social Media channels with +2500 members

*Hole Sponsorship Sign promoting Business, Sponsor or Family


Golf Range Sponsor
$400

Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as Golf Range Sponsor at Tournament

*Promoted as Sponsor on Tournament Banner w Company Logo

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Sponsor

Hole Sponsor
$200

Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as Hole Sponsor on Bowie Social Media

*Hole Sponsorship Sign promoting Business or Family

Student Sponsor / Supporter
$100

Tournament Sponsor


Sponsorship Includes:

*Recognized as Tournament Donor on Bowie Social Media channels

2 for $5 Mulligans
$5

2 for $5 Mulligans

Raffle Prize Tickets
$5

Raffle Prize Tickets

50/50 Raffle Ticket
$5

50/50 Raffle Ticket

Add a donation for Bowie Legacy Foundation

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Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!