Mount Olive High School Ice Hockey

Hosted by

Mount Olive High School Ice Hockey

About this event

5th Annual MOHOHA Golf Outing Sponsor Registration

Flander Valley Golf Course 81 Pleasant Hill Rd

Flanders, NJ 07836

Event Title Sponsor
$5,000

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • 2 Complimentary foursomes
  • Signage at registration
  • Sponsor logo on banner during dinner
  • Sponsor logo on menu at dinner
  • Sponsor branded on golf carts
  • Sponsor name on event T shirt
  • Sponsorship recognition plaque
  • 2 Customized jerseys for home or office
  • 3 hole sign sponsorship
  • Mentions on 6 game broadcasts  and select social media posts such as player spotlights and 3 stars of the week.
  • Opportunity to reserve sponsorship for next year


Event Dinner Sponsor
$4,000

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • 2 Complimentary foursomes
  • Signage at registration
  • Sponsor logo on banner during dinner
  • Sponsor logo on menu at dinner
  • Sponsor name on event T shirt
  • Sponsorship recognition plaque
  • 2 Customized jerseys for home or office
  • One hole sign sponsorship
  • Mentions on 6 game broadcasts  and select social media posts such as player spotlights and 3 stars of the week.
  • Opportunity to reserve sponsorship for next year
Swag Bag Sponsor
$3,500

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • 2 Complimentary foursomes
  • Sponsor Logo on Swag Bag
  • Sponsor Logo on official water bottle
  • Sponsor logo on tournament koozie
  • Customized Jersey for home or office
  • One Hole Sign Sponsorship
  • Recognition as a sponsor on social media platforms
  • Mentions on 5 game broadcasts  and select social media posts such as player spotlights and 3 stars of the week.
  • Sponsorship recognition plaque
  • Opportunity to reserve Swag-Bag Sponsorship for next year.
Outing Shirt Sponsor
$2,500

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • Complimentary 4-some 
  • Sponsor Logo on official Shirt
  • Customized Jersey for home or office.
  • Signage at registration
  • One Hole Sign Sponsorship
  • Recognition as a sponsor on social media platforms
  • Recognition as a sponsor for 1 year on our site
  • Mentions on 4 game broadcasts  and select social media posts such as player spotlights and 3 stars of the week.
  • Opportunity to reserve Shirt Sponsorship for next year
Snacks at the Turn Sponsor
$2,500

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • Complimentary foursome at our outing
  • Sponsor Logo at our "Snacks at the Turn" station
  • Customized Jersey for home or office
  • 3'X5' Sign at registration
  • One Hole Sign Sponsorship
  • Recognition as a sponsor on social media for 1 year
  • Recognition as a sponsor for 1 year on this site.
  • Mentions on 4 game broadcasts  and select social media posts such as player spotlights and 3 stars of the week.
  • Opportunity to reserve Snack Sponsorship for next year
Contest Sponsor
$1,000

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • 24’’x36’’' vinyl Sign Sponsorship at each contest to show sponsorship
  • Customized Jersey for home or office
  • Mentions on 3 game broadcasts  and select social media posts such as player spotlights and 3 stars of the week.
  • The contests will include:
    • Putting Contest
    • Par 3
    • Par 5
    • Closest to the Pin
    • Longest Drive
Customize Jersey Sponsor
$500

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • Customized Jersey for home or office
  • 3'x3' vinyl Sign Sponsorship
  • Recognition as a sponsor on social media for 1 year
    • Player spotlights
    • Player of the week
  • Mentions on 3 game broadcasts.
Beverage Station Sponsor
$250

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes:

  • 24"X36" Sign Sponsorship
  • Recognition as a sponsor on social media for 1 year
    • Player spotlights
    • Player of the week
  • Mentions on 1 game
Tee Box Sponsor
$100

If paying by Cash, Check, or Venmo, Please use Discount code ManualPay at checkout and submit payment separately - Package includes

  • 18"X24" Sign Sponsorship
  • Recognition as a sponsor on social media for 1 year
    • Player spotlights
    • Player of the week
    • Win graphic sponsors.


Add a donation for Mount Olive High School Ice Hockey

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!