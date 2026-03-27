5th Annual Rockford Boxing Classic

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About this event
•Social Media Mention
•1 Ringside Table for 8
•Digital/Onsite brand recognition
•Inclusion in PR/Media outreach
•Ring Brand placement
•Social Media Mention
•1 Ringside Table for 8
•Digital/Onsite brand recognition
•Inclusion in PR/Media outreach
•Ring Brand placement
•Speaking Opportunity
•Premier Activations
•Category Exclusivity
•Custom Social Media Mention
•2 Ringside Tables for 8
•Digital/Onsite brand recognition
•Inclusion in PR/Media outreach
•Presenting Sponsor + custom ring branding
•Ring Brand placement
•Speaking Opportunity
•Premier Activations
•Category Exclusivity
•Custom Social Media Mention
•3 Ringside Tables for 8
•Digital/Onsite brand recognition
•Inclusion in PR/Media outreach
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