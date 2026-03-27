Patriots Gateway Community Center

Hosted by

Patriots Gateway Community Center

About this event

5th Annual Rockford Boxing Classic

116 N Madison St

Rockford, IL 61107, USA

Bronze Sponsorship item
Bronze Sponsorship
$1,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

•Social Media Mention

•1 Ringside Table for 8

•Digital/Onsite brand recognition

•Inclusion in PR/Media outreach

Silver Sponsorship item
Silver Sponsorship
$2,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

•Ring Brand placement

•Social Media Mention

•1 Ringside Table for 8

•Digital/Onsite brand recognition

•Inclusion in PR/Media outreach

Gold Sponsorship item
Gold Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 16 tickets

•Ring Brand placement

•Speaking Opportunity

•Premier Activations

•Category Exclusivity

•Custom Social Media Mention

•2 Ringside Tables for 8

•Digital/Onsite brand recognition

•Inclusion in PR/Media outreach

Title Sponsorship item
Title Sponsorship
$7,500
This is a group ticket, it includes 24 tickets

•Presenting Sponsor + custom ring branding

•Ring Brand placement

•Speaking Opportunity

•Premier Activations

•Category Exclusivity

•Custom Social Media Mention

•3 Ringside Tables for 8

•Digital/Onsite brand recognition

•Inclusion in PR/Media outreach

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