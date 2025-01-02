NAMI Butler County PA
5th Annual Scramble for Mental Health
Slippery Rock Golf Club
160 Ralston Rd, Slippery Rock, PA 16057, USA
Team Registration
$500
Includes • Four person team • Cart, • Greens fee, • Hotdog at the turn, • Dinner • 10 basket raffle tickets
Super Sponsor
$3,000
Includes • Four person team • Two 3'x8' banners • Recognition on promotional materials and digital marketing
Platinum Sponsor
$1,000
Includes • 3'x8' banner • Recognition on promotional materials and digital marketing
Gold Sponsor
$600
Includes • Two 2'x6' banners • Recognition on promotional materials and digital marketing
Silver Sponsor
$300
Includes • 2'x6' banner • Recognition on promotional materials and digital marketing
Bronze Sponsor
$100
Includes • 12"x18" sign w/logo • Recognition on promotional materials and digital marketing
Dinner and Fun Package only
$50
Includes • Dinner • 10 basket raffle tickets -𝐏𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐭𝐞 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐜𝐤𝐚𝐠𝐞 𝐢𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐭𝐡𝐨𝐬𝐞 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐞 𝐠𝐨𝐥𝐟𝐢𝐧𝐠
