5th Annual Sham-Rock the House

5606 Hamilton Blvd

Sioux City, IA 51108, USA

Presenting Sponsor Sale Price (Save $2,500)
$7,500

8 Tickets with Irish Meal Catered by Sneaky’s

Front Row Table

8 Signature Beer Steins

The ONLY Sponsor on the News & Radio Name & Logo on All Print & Social Media Marketing Name & Logo in the Program

Pot of Gold Sponsor Sale Price (Save $1,000)
$4,000

8 Tickets with Irish Meal Catered by Sneaky’s

Front Row Table

8 Signature Beer Steins

8 Drink Tickets

Name & Logo on Selected Print & Social Media Marketing

Name & Logo in the Program

Sham-Rock Sponsor Level Sale Price (Save $500)
$2,000

8 Tickets with Irish Meal Catered by Sneaky’s

Table in Rows 2 & 3

8 Drink Tickets

Name & Logo on Selected Social Media Marketing Name in the Program

Leprechaun Level (Not on Sale)
$1,500

8 Tickets with Irish Meal Catered by Sneaky’s

Table in Rows 4 & 5

Name on Selected Social Media Marketing Name in the Program

Rainbow Level (Not on Sale)
$1,000

8 Tickets with Irish Meal Catered by Sneaky’s

Table in Rows 6 & 7

Name in the Program

